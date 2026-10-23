Το FMD αναφέρθηκε στις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να μπει στην οκτάδα.

Εύκολο ή δύσκολο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει απλά στόχο την πρόκριση ανάμεσα σε 24 ομάδες, αλλά να τερματίσει στην οκτάδα και να περάσει απευθείας στους «16» του Conference League.

Για το τριφύλλι η πρόκριση στους 24 είναι αυτονόητη. Μετά το 2 στα 2 και από τη στιγμή που οι πράσινοι είναι στην κορυφή, έχουν πολλές πιθανότητες να είναι στην πρώτη οκτάδα, αν κι έχουν στα τέσσερα ματς που απομένουν δύο από τα φαβορί της διοργάνωσης, τη Φράιμπουργκ και τη Μπράιτον, ενώ παίζουν και με τις Νόρτζελαντ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Παναθηναϊκός με νίκη την τρίτη αγωνιστική στο ΟΑΚΑ κόντρα στους Βούλγαρους θ' αυξήσει κι άλλο τις πιθανότητες να είναι στην πρώτη οκτάδα και ν' αποφύγει δύο επιπλέον ματς τον Φλεβάρη του 2027, που θα τον επιβαρύνουν.

Το Football Meets Data θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι δεδομένα στα playoffs, αφού του δίνει πιθανότητες 98,6%.

Για την οκτάδα το FMD δίνει στον Παναθηναϊκό ποσοστό 47.9% και υπολογίζει 11-12 βαθμούς. Αν νικήσει την ΤΣΣΚΑ θα είναι πλέον κοντά σ' αυτόν τον στόχο και το πλέον κομβικό ματς θα είναι αυτό με τη Νόρτζελαντ.

🟢 UECL projections after MD2 📈 In Top 8: 🇨🇭 Lugano 🇧🇪 STVV 📉 Out of Top 8: 🇩🇪 Freiburg 🇧🇪 Gent 📈📉 Top 24: 🚫 no changes 👉 Full team-level projections available in our app at https://t.co/9HzDcInnfj https://t.co/lKf0HvAWdr October 22, 2026

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πέμπτη 5 Νοεμβρίου – 22:00)

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)

Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference

Playoffs (κλήρωση 15/1/27)

1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)

1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027

2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ο ματς: 8 Απριλίου 2027

2ο ματς: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ο ματς:29 Απριλίου 2027

2ο ματς: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)