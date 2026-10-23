Παναθηναϊκός: Πόσες πιθανότητες έχει για την οκτάδα
Εύκολο ή δύσκολο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει απλά στόχο την πρόκριση ανάμεσα σε 24 ομάδες, αλλά να τερματίσει στην οκτάδα και να περάσει απευθείας στους «16» του Conference League.
Για το τριφύλλι η πρόκριση στους 24 είναι αυτονόητη. Μετά το 2 στα 2 και από τη στιγμή που οι πράσινοι είναι στην κορυφή, έχουν πολλές πιθανότητες να είναι στην πρώτη οκτάδα, αν κι έχουν στα τέσσερα ματς που απομένουν δύο από τα φαβορί της διοργάνωσης, τη Φράιμπουργκ και τη Μπράιτον, ενώ παίζουν και με τις Νόρτζελαντ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Ο Παναθηναϊκός με νίκη την τρίτη αγωνιστική στο ΟΑΚΑ κόντρα στους Βούλγαρους θ' αυξήσει κι άλλο τις πιθανότητες να είναι στην πρώτη οκτάδα και ν' αποφύγει δύο επιπλέον ματς τον Φλεβάρη του 2027, που θα τον επιβαρύνουν.
Το Football Meets Data θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι δεδομένα στα playoffs, αφού του δίνει πιθανότητες 98,6%.
Για την οκτάδα το FMD δίνει στον Παναθηναϊκό ποσοστό 47.9% και υπολογίζει 11-12 βαθμούς. Αν νικήσει την ΤΣΣΚΑ θα είναι πλέον κοντά σ' αυτόν τον στόχο και το πλέον κομβικό ματς θα είναι αυτό με τη Νόρτζελαντ.
🟢 UECL projections after MD2 📈 In Top 8: 🇨🇭 Lugano 🇧🇪 STVV 📉 Out of Top 8: 🇩🇪 Freiburg 🇧🇪 Gent 📈📉 Top 24: 🚫 no changes 👉 Full team-level projections available in our app at https://t.co/9HzDcInnfj https://t.co/lKf0HvAWdr— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 22, 2026
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1
Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5
Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πέμπτη 5 Νοεμβρίου – 22:00)
Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)
Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)
Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)
Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference
Playoffs (κλήρωση 15/1/27)
1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027
2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027
Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)
1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027
2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027
Προημιτελικά
1ο ματς: 8 Απριλίου 2027
2ο ματς: 15 Απριλίου 2027
Ημιτελικά
1ο ματς:29 Απριλίου 2027
2ο ματς: 6 Μαΐου 2027
Τελικός
2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)
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