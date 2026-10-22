Ο Σίριλ Ντέσερς με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι έφτασε τα 13 στο Conference League (League Phase και φάση ομίλων), πιάνοντας στην κορυφή τον Μίκαελ Ίσακ.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ στο Conference League πηγαίνει ο Σίριλ Ντέσερς, Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετικός και στην εκτός έδρας αναμέτρηση των «πράσινων» κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, φτάνοντας στην κορυφή του σχετικού πίνακα των σκόρερ.

Συγκεκριμένα ο Νιγηριανός στράικερ σκόραρε δύο φορές, αρχικά στο 24' με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος και στο 47' με ωραίο σουτ με το αριστερό. Με τα δύο αυτά τέρματα ο Ντέσερς έφτασε συνολικά τα 13, πάντα μιλώντας για League Phase και φάση ομίλων της συγκεκριμένης διοργάνωσης και όχι τα προκριματικά, πιάνοντας στην κορυφή τον Σουηδό επιθετικό της Λεχ Πόζναν, Μίκαελ Ίσακ.

Ο Ντέσερς τα 13 τα έχει πετύχει με Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό. Στην 3η θέση βλέπουμε τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος με τη φανέλα της Άλκμααρ έχει σκοράρει 12 γκολ, όσα και οι Εράν Ζάχαβι, Αρτούρ Καπράλ, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού ακολουθεί με 11.

Συνολικά φέτος ο Σίριλ Ντέσερς έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την χρονιά, καθώς συνολικά στα 13 παιχνίδια φέτος με το «τριφύλλι» σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει 8 γκολ, ενώ στην Ευρώπη είναι ακόμα πιο αποτελεσματικός με 6 τέρματα σε 5 παιχνίδια.

Αναλυτικά οι παίκτες με διψήφιο αριθμό γκολ στην ιστορία του Conference League

Σίριλ Ντέσερς - Παναθηναϊκός, Φέγενορντ 13 γκολ

Μίκαελ Ίσακ - Λεχ Πόζναν 13 γκολ

Βαγγέλης Παυλίδης - Αλκμααρ 12 γκολ

Εράν Ζαχάβι - Αϊντχόφεν, Μακάμπι Τελ Αβίβ 12 γκολ

Αρτούρ Καμπράλ - Βασιλεία, Φιορεντίνα 12 γκολ

Αγιούμπ Ελ Καμπί - Ολυμπιακός 11 γκολ

Γκιφτ Όρμπαν - Γάνδη 10 γκολ