Παναθηναϊκός: Ο Κάνγκουα χρειάστηκε 70'' για την γκολάρα
Ο Κινγκς Κάνγκουα χρειάστηκε 70 δευτερόλεπτα για να βάλει τη σφραγίδα του στην επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι.
Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια μπήκε αλλαγή στο 55'25'', στη θέση του Καμαρά και στο 56'35'' με ένα φάουλ «ζωγραφιά» έγραψε το 4-0 για το τριφύλλι κόντρα στην Καϊράτ. Εκτός από τα τρεξίματα και τη συμμετοχή του στο δημιουργικό και το ανασταλτικό κομμάτι, ο Κάνγκουα έχει αποδείξει την ικανότητά του και στις στατικές φάσεις.
Στον λογαριασμό της UEFA για το Conference League ανέβηκε, μάλιστα, ανάρτηση στην οποία αναφερόταν: «Άμεση επίδραση από τον Κινγκς Κάνγκουα». Το μήνυμα συνοδευόταν και με ένα στέμμα για τον Κινγς...
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Instant impact from Kings Kangwa 👑 #UECL | @paofc_ https://t.co/2JYgBlNHmv— UEFA Conference League (@Conf_League) October 23, 2026
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