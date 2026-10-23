Παναθηναϊκός: Ο Κάνγκουα χρειάστηκε 70'' για την γκολάρα

Γιώργος Σακελλαρίου
Παναθηναϊκός: Ο Κάνγκουα χρειάστηκε 70'' για την γκολάρα

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Ο Κινγκς Κάνγκουα κίνησε το ενδιαφέρον της UEFA με το 4-0 στο Αλμάτι.

Ο Κινγκς Κάνγκουα χρειάστηκε 70 δευτερόλεπτα για να βάλει τη σφραγίδα του στην επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι.

Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια μπήκε αλλαγή στο 55'25'', στη θέση του Καμαρά και στο 56'35'' με ένα φάουλ «ζωγραφιά» έγραψε το 4-0 για το τριφύλλι κόντρα στην Καϊράτ. Εκτός από τα τρεξίματα και τη συμμετοχή του στο δημιουργικό και το ανασταλτικό κομμάτι, ο Κάνγκουα έχει αποδείξει την ικανότητά του και στις στατικές φάσεις.

Στον λογαριασμό της UEFA για το Conference League ανέβηκε, μάλιστα, ανάρτηση στην οποία αναφερόταν: «Άμεση επίδραση από τον Κινγκς Κάνγκουα». Το μήνυμα συνοδευόταν και με ένα στέμμα για τον Κινγς...

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Δείτε την ανάρτηση

 

@Photo credits: INTIME
     

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