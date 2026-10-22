Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό που διέλυσε την Καϊράτ σε ένα τέλειο ποδοσφαιρικό βράδυ από το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το χορτάρι του γηπέδου της Καϊράτ με διάθεση ''καλησπέρα, ήρθαμε να σας διαλύσουμε και θα φύγουμε''. Aπό το πρώτο λεπτό το μήνυμα ήταν αυτό. Ισοπέδωσε τους Καζάκους, έπαιξε μπαλάρα σε ακόμη ένα ματς μετά το ντέρμπι του Φαλήρου, έβαλε πέντε γκολ και θα μπορούσε για πλάκα ακόμη δύο και μετέτρεψε ένα ταξίδι στην άλλη άκρη της γης, μία δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, σε ποδοσφαιρικό πάρτι και τέλειο απόγευμα για την δεύτερη αγωνιστική της league phase του Conference League.

To σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ μέχρι να χαλαρώσει και να χάσει την συνοχή του μετά τις απαραίτητες και φυσιολογικές αλλαγές ενόψει Βόλου, τα έκανε όλα άψογα στον αγωνιστικό χώρο. Κυριάρχησε, δεν απειλήθηκε, έφτιαξε συνεργασίες, πέτυχε πολύ όμορφα γκολ, είδε όλους τους παίκτες της ενδεκάδας σε πολύ καλή ημέρα και είχε άριστη, πραγματικά άριστη νοοτροπία στο δεύτερο μέρος όταν και επέστρεψε στο γήπεδο με το.... μαξιλαράκι του 2-0. Δεν σταμάτησε, δεν χαλάρωσε, δεν σήκωσε το πόδι από το γκάζι. Καλύτερο ταμείο δεν θα μπορούσε να ζητήσει ούτε ο πλέον απαιτητικός φίλος του Τριφυλλιού. Πέντε γκολ, ζευγάρωμα των νικών, επικράτηση από νωρίς, ανάσες σε αρκετούς βασικούς για να είναι σε καλή κατάσταση την Κυριακή, παίκτες που δεν ήταν σε πρώτο πλάνο, να αρπάζουν την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Η ζωή του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι έγινε πιο εύκολη από το γρήγορο γκολ. Πάντα σε αυτά τα ματς, το να προηγηθείς νωρίς και να αναγκάσεις τον αντίπαλο να πάρει ρίσκα και ανέβει μέτρα, είναι κομβικό. Υπέροχη... ξυραφιά από τον Κυριακόπουλο, σούπερ κίνηση μέσα στη περιοχή από τον Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός άσος μεταξύ πολλών άλλων χαρισμάτων, σκανάρει τους χώρους μέσα στο ''κουτί'', μέσα στη πολυκοσμία, με έναν υπέροχο τρόπο. Είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, με την επαφή που θα κάνει το γκολ. Ο Φέντε άνοιξε τον δρόμο και η φάση του 24' έκανε την μισή δουλειά. Ακόμη μία σούπερ κάθετη πάσα του Λουζά, ακόμη μία σεντεροφορίσια ενέργεια του Ντέσερς. Πέναλτι. Η μπάλα στα πόδια του καλύτερου εκτελεστή και έπειτα στο πλεκτό.

Έχοντας και το δοκάρι του Πάλμερ στο 29', ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με το 2-0 και βγήκε από αυτά λες και το ματς ήταν στο... zero. Η υπέροχη συνεργασία των δύο φορ, έφερε το τρίτο γκολ και το φινάλε της σεμνής τελετής για το αποτέλεσμα. Τεττέη δημιουργός, Ντέσερς σκόρερ. Τρομακτικό τελείωμα από έναν παίκτη που είναι ο ορισμός του killer. Δεκατρία ματς, 8 γκολ μέχρι τώρα στη σεζόν. Τέσσερα στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις. Είχε ξεχάσει ο οργανισμός πως είναι να διαθέτει τέτοιον... παστελωτή, από το καλοκαίρι του 2017 και την πώληση του Μάρκους Μπεργκ στην Αλ Αϊν.

Από την στιγμή που έκανε την δουλειά από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όλα τα υπόλοιπα ήταν απλά κερασάκια σε μία πολύ εύγευστη τούρτα. Η γκολάρα του Κάνγκουα με απευθείας εκτέλεση φάουλ για το 4-0. Το έψαχνε, ήταν κοντά, το πέτυχε απόψε. Ο Ραστόντερ που μπήκε από τον πάγκο και σκόραρε, έχοντας άριστο mindset, δείχνοντας πράγματα στον προπονητή του σε ένα τελειωμένο ματς. Οι αλλαγές στα πρόσωπα που έδωσαν ανάσες στους βασικούς ενόψει Βόλου. Ακόμη και η εικόνα του Πελίστρι έχει θετικά να πιαστείς, έστω και αν δεν σκόραρε ούτε κι απόψε...

Σε ατομικό επίπεδο, πάντως, πέρα από τους γνωστούς που προαναφέραμε, ο πιο μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Αμερικανό στόπερ. Έδειξε με την εικόνα του στον προπονητή πως μπορεί να βασιστεί πάνω του και στο μέλλον, όταν θα το κρίνει σκόπιμο. Ο Μπράουν πάντα ήταν ένας καλός στόπερ, το θέμα είχε να κάνει με τους συχνούς τραυματισμούς του, γεγονός που δεν σου έδινε την δυνατότητα να στηριχθείς πάνω του ως βασική λύση.

Κάπως έτσι, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα 3/3 μετά το Φάληρο, σε ματς όπου ήταν ισοπεδωτικός ως προς την απόδοσή του και τον αντίπαλο. Μία πολύ ευχάριστη αντίδραση...

Αντί επιλόγου: Τεράστιο respect στους 150 οπαδούς του Παναθηναϊκού που έφτασαν μέχρι την άλλη άκρη της γης για την ποδοσφαιρική τους καψούρα...