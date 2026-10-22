Ο Παναθηναϊκός άγγιξε στο Αλμάτι την μεγαλύτερη σ' έκταση του σκορ, εκτός έδρας νίκη του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτη πεντάρα εκτός συνόρων.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την ποιότητά του στο Αλμάτι. Ακόμα και χωρίς τον Ουναϊ, με πρωταγωνιστές τους Ντέσερς, Λούζα, Ταμπόρδα, Κάνγκουα, το τριφύλλι διέλυσε με 5-1 την Καϊράτ κι έκανε το 2 στα 2 στη League Phase του Conference League.

Αυτή είναι η πρώτη πεντάρα εκτός έδρας του Παναθηναϊκού σ' ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι πράσινοι, θα μπορούσε να ισοφαρίσουν την μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη τους κι αναφερόμαστε φυσικά στην έκταση του σκορ κι όχι στη σημασία του αγώνα, η οποία κρατάει από το 1992 εδώ και 34 χρόνια και είναι το 0-6 στη Ρουμανία επί της Ελεκτροπούτερε Κραϊόβα.

Αναλυτικά οι μεγαλύτερες νίκες του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.

16/9/92 Ελεκτροπούτερε Κραϊόβα 0-6 (Κύπελλο UEFA)

22/10/26 Καϊράτ - Παναθηναϊκός 1-5 (Conference League)

29/9/94 Παναθηναϊκός - Πιρίν 6-1 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

30/9/70 Παναθηναϊκός - Ζενές Ες 5-0 (Πρωταθλητριών)

9/12/87 Παναθηναϊκός - Χόνβεντ 5-1

19/12/24 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Μινσκ 4-0

1/8/24 Μπότεφ Πλόβντιβ - Παναθηναϊκός 0-4

25/9/25 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4

