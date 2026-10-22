Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, που έφτασαν μέχρι το Αλμάτι για τη μεγάλη τους αγάπη, ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα με συνθήματα για το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός δίνει αυτή την ώρα τη μάχη του στο Αλμάτι του Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, όμως δεν είναι μόνος του.

Μία μικρή μερίδα των οπαδών των «πράσινων», περίπου 150 τον αριθμό, έκαναν το μακρινό και δύσκολο ταξίδι μέχρι την ανατολική άκρη της χώρας της Ασίας, που συνορεύει με την Κίνα και ο Κιργιστάν.

Μεταξύ αυτών, υπάρχουν και κάποιοι που ήρθαν από άλλες χώρες, όπως ο Μιχάλης, που μίλησε στους Galacticos by Elabet το μεσημέρι και εξήγησε πως πήγε από την Τουρκία, όπου και διαμένει, μαζί με έναν Τούρκο φίλο του.

Μπορεί να είναι λίγοι στον αριθμό, όμως είναι αποφασισμένοι να δώσουν τη δική τους μάχη στην εξέδρα με τους περίπου 10 χιλ. οπαδούς της Καϊράτ και γι' αυτό ξεκίνησαν από νωρίς να κάνουν... χαμό στο κεντρικό στάδιο του Αλμάτι.

Το βίντεο του Gazzetta