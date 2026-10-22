Ο Παναθηναϊκός ήταν εύστοχος και καταιγιστικός στο Καζακστάν, όπου με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς συνέτριψε 5-1 την Καϊράτ και έβαλε βάσεις για απευθείας πρόκριση στους «16» του Κόνφερενς Λιγκ μέσω της πρώτης οκτάδας.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία θριαμβευτική νίκη στην πρώτη του επίσκεψη στο μακρινό Καζακστάν επικρατώντας με 5-0 της Καϊράτ Αλμάτι για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με πλασέ του Ταμπόρδα στο 6ο λεπτό, έπειτα από χαμηλή σέντρα του Κυριακόπουλου κι έκαναν δύο τα τέρματά τους με το γκολ που σημείωσε ο Ντέσερς, έπειτα από ωραία πάσα που πήρε μέσα στην περιοχή από τον Λούζα και ντρίμπλες που έκανε.

Το 3-0 έγινε και πάλι από τον Νιγηριανό στο 47' μ' ένα εκπληκτικό τελείωμα μέσα από την περιοχή, λίγα λεπτά προτού αφήσει τη θέση του στον Ραστόντερ για να ξεκουραστεί. Η έτερη αλλαγή που μπήκε σε κείνη τη διακοπή, ο Κάνγκουα σκόραρε δέκα λεπτά για το 0-4 με τρομερή εκτέλεση φάουλ.

Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ραστόντερ στο 75ο λεπτό, όταν σε μία αντεπίθεση ο Τεττέη, προσπάθησε να κάνει την πάσα, η μπάλα κόντραρε και τελικά έφτασε στον υψηλόσωμο φορ, που τελείωσε σωστά τη φάση για το 0-5.

Το μόνο που κατάφερε η Καϊράτ ήταν να μειώσει σε 1-5 με τον Μπεκπολάτ στο 79ο λεπτό του αγώνα.

Έτσι ξεκίνησαν

Η γηπεδούχος Καϊράτ Αλμάτι παρατάχθηκε μ' ένα 4-2-3-1, όπως αποφάσισε ο προπονητής της, Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν. Κάτω από την εστία ήταν ο Αναρμπέκοβ έχοντας μπροστά του Μαρτίνοβιτς και Μπάιμπεκ. Δεξιά ήταν ο Ταπάλοβ και αριστερά ο Λουίς Μάτα.

Στη μεσαία γραμμή οι Μεντόνσα και Οκσάνεν, έχοντας μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο και πιο κοντά στον φορ Εντμίλσον, τον Γκουάλ. Δεξιά βρέθηκε ο Μρίνσκι ενώ αριστερά έπαιξε ο Τουγιακμπάγιεβ.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του πήγε σ' ένα 4-2-3-1 έχοντας αρκετές αλλαγές, έξι τον αριθμό. Ο Πένια έμεινε κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του ήταν ο Ντε Φράι έχοντας δίπλα του τον Πάλμερ-Μπράουν. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Καλάμπρια πήρε... ανάσες, με τον Τσάπρα να παίρνει τη θέση του ενώ στα αριστερά επανήλθε ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Καμαρά και Λούζα, με τον Κάνγκουα να μένει στον πάγκο ενώ μπροστά τους δεξιά ο Ταμπόρδα, ο οποίος έκλεινε προς τα μέσα σε ρόλο δεκαριού, με τον Τσάπρα να παίρνει τον κενό χώρο που άφηνε ο Αργεντινός στα δεξιά, αριστερά ο Αντίνο ενώ οι Τεττέη και Ντέσερς έπαιξαν μαζί μπροστά.

Γρήγορο προβάδισμα δύο τερμάτων με Ταμπόρδα και Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και κατόρθωσε να βρει το γκολ με τον Ταμπόρδα στην πρώτη του ευκαιρία στο 6ο λεπτό του αγώνα. Σέντρα του Τσάπρα, η μπάλα πέρασε απ' όλους, έφτασε στον Κυριακόπουλο, εκείνος έκανε τη χαμηλή σέντρα, ο Αργεντινός επιθετικός μέσος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και μ' ένα πλασεδάκι άνοιξε το σκορ.

Οι Καζάκοι αντέδρασαν και δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες με μεγαλύτερη εκείνη του 8ου λεπτού, όταν, έπειτα από κακό διώξιμο του Κυριακόπουλου, ο Γκουάλ σούταρε μέσα από την περιοχή κι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ από την εστία του Πένια

Οι «πράσινοι» είχαν μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία στο 16ο λεπτό, όταν σε μία ωραία αντεπίθεση, ο Λούζα στάθηκε όρθιος και πέρασε υπέροχη πάσα στον Τεττέη, εκείνος προσπάθησε να περάσει τον Αναρμπέκοφ, αλλά ο έμπειρος κίπερ του... τσίμπησε τη μπάλα τα χέρια και τον έκοψε.

Ό,τι δεν κατάφερα εκείνος, το κατόρθωσε αργότερα ο Ντέσερς. Ο Νιγηριανός πήρε πέναλτι, μετά από ωραία προσπάθεια στο 23ο λεπτό μέσα στην περιοχή από όμορφη κάθετη του Λούζα και ο ίδιος σκόραρε από την άσπρη βούλα για το 0-2.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ δεν σταμάτησε εκεί. Βρήκε και τρίτο τέρμα αρκετά σύντομα στο 29', όμως ο σκόρερ Τεττέη, που πήρε το... ριμπάουντ από την κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν, που πήγε στο δοκάρι ύστερα από την τρομερή απόκρουση του Αναρμπέκοφ, ήταν σε θέση οφσάιντ κι έτσι το τέρμα του ακυρώθηκε.

Τέσσερα λεπτά μετά η Καϊράτ απείλησε με μακρινό σουτ του Μεντόσα, όμως αυτό πέρασε λίγο άουτ. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους δεν υπήρχε άλλη αξιόλογη τελική.

Ντέσερς και Κάνγκουα τελείωσαν τη... δουλειά με γκολάρες

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός μπήκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σκοράροντας. Ο Τεττέη πέρασε υπέροχη πάσα στον Ντέσερς στο 47ο λεπτό και ο Νιγηριανός «φονιάς» σκόραρε μ' ένα τρομερό τελείωμα για το 0-3, που θα ζήλευαν εκτελεστές μεγάλης κλάσης. Λίγα λεπτά μετά έχασε και μία καλή στιγμή για να φτάσει σε χατ τρικ, προτού βγει αλλαγή, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο 56' ο Κάνγκουα μπήκε στο ματς στη θέση του Καμαρά κι ένα λεπτό μετά σκόραρε με τρομερή εκτέλεση φάουλ για το 0-4 δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση των «πράσινων».

Η Καϊράτ προσπάθησε να αντιδράσει κι έκανε τρεις ευκαιρίες μέχρι το 74' με καλές προϋποθέσεις, όμως δεν κατόρθωσε να βρει κάποιο γκολ, παρ' ότι στη δεύτερη ο σπίκερ του γηπέδου φώναξε γκολ στιγμιαία έχοντας μπερδευτεί, επειδή η μπάλα πήγε στο πλάι των διχτύων.

Στη δε τρίτη στο 74ο λεπτό ο Γιούκολα βρέθηκε απέναντι στον Αναρμπέκοφ, αλλά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Ό,τι δεν κατάφεραν οι Καζάκοι στις τελικές τους αυτές, το πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην επόμενη επίσκεψή του. Αντεπίθεση με τον Τεττέη, εκείνος έψαξε τη πάσα, η μπάλα βρήκε σε πόδια και τελικά έφτασε στον Ραστόντερ, που τελείωσε τη φάση για το 0-5 με το... χτύπημα της κόμπρας, όπως έκανε μετά στον πανηγυρισμό του.

Τέσσερα λεπτά μετά, η Καϊράτ βρήκε το γκολ της τιμής, όταν από κακή συνεννόηση του Κάτρη και του Πένια, η μπάλα έφτασε στον Μπεκμπολάτ μέσα στην περιοχή κι εκείνος εκτέλεσε σωστά για το 1-5.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να προσπαθεί να βρει κι άλλα τέρματα κι ένα δοκάρι με τον Φακούντο Πελίστρι, μετά ωραία ατομική του προσπάθεια και σουτ στο 82ο λεπτό.

Κάπως έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 5-1 και τους «πράσινους» να κάνουν το 2/2, να φτιάχνουν το συντελεστή τους, να κάνουν το ροτέισόν τους και να ευχαριστούν τους περίπου 150 ηρωικούς οπαδούς τους, που έκαναν το δύσκολο αυτό ταξίδι.

MAN OF THE MATCH: Σίριλ Ντέσερς. Η ποδοσφαιρική ευλογία να έχεις σέντερ φορ... killer! Ο Νιγηριανός φορ έκανε πάρτι απέναντι στους στόπερ της Καϊράτ.

Κέρδισε το πέναλτι και πέτυχε το 2-0, με φοβερό τελείωμα... καθάρισε το ματς για το 3-0 και συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα. Είναι on fire από το ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας 8 γκολ σε 13 συμμετοχές.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Λουζά. Ο Μαροκινός μέσος ήταν απολαυστικός στις μεταβιβάσεις του. Για δεύτερο σερί ματς. Από τα δικά του πόδια ο Παναθηναϊκός έφτιαξε σημαντικές ευκαιρίες.

Στην ίδια κατηγορία ο Γιώργος Κυριακόπουλος με ωραία ασίστ στο 1-0 αλλά και ο Ανδρέας Τεττέη που αποτέλεσε άλυτο γρίφο για την αντίπαλη άμυνα.

Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Ετιέν Καμαρά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ανασταλτική λειτουργία της Καϊράτ. Καμία ισορροπία, χαμένα μαρκαρίσματα, πολλοί χώροι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος την διέλυσε χάρη στην ομαδική και την ατομική του ποιότητα. Η άμυνα των Καζάκων έγινε εύκολη λεία για το Τριφύλλι.

Η ΓΚΑΦΑ: Η άμυνα της Καϊράτ άφησε πολλές φορές μόνο τον Ντέσερς και το πλήρωσε ακριβά.

Κακή συννενόηση στο γκολ των γηπεδούχων ανάμεσα σε Πένια και Κάτρη.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ορθά ο Λίντχουτ υπέδειξε πέναλτι πάνω στον Ντέσερς σε πεντακάθαρη ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο. Καλή διαιτησία από τον Ολλανδό ρέφερι. To γκολ του Τεττέη στο 29' ακυρώθηκε ως οφ-σάιντ, μιας και σύμφωνα με το ριπλέι και την γραμμή ο Έλληνας φορ ήταν-για ελάχιστα- σε αντικανονική θέση.

ΤΟ ΤΑMΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστησε σε άγρια κατάσταση στο Αλμάτι και ισοπέδωσε την Καϊράτ με πέντε γκολ. Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε καθαρίσει το ματς από το ημίχρονο, πέτυχε κι άλλα γκολ στο δεύτερο και εκτός από το 2/2, έφτιαξε και τον συντελεστή του για να ανέβει πιο ψηλά στην βαθμολογία του Conference League. Σπουδαία εμφάνιση για το Τριφύλλι.

Ενδεκάδες:

Καϊράτ Αλμάτι (πρ. Ρ. Ουραζμπάχτιν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Μπάιμπεκ (32' Σιρομπόκοβ), Μάτα (64' Κουργκίν), Μεντόντσα, Οκσάνεν (65' Κασαμπουλάτ), Μιρίνσκι, Γκουάλ (65' Μπεκμπολάτ), Τουγιακμπάγεφ, Εντμίλσον (46' Γιουκόλα).

Παναθηναϊκός (πρ. Τ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι (75' Κάτρης), Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Λούζα (65' Τσιριβέγια), Καμαρά (56' Καμαρά), Ταμπόρδα, Αντίνο (65' Πελίστρι), Τεττέη, Ντέσερς (56' Ραστόντερ).