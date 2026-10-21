Οι δηλώσεις του Μαρκ Γκουάλ για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο 30χρονος Μαρκ Γκουάλ είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της Καϊράτ. Ο Ισπανός φορ της ομάδας του Καζακστάν, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα και μεταξύ άλλων έπαιξε και σε Σεβίλη, Σαραγόσα, τόνισε ότι στόχος του είναι να παίζει κόντρα στις καλύτερες ομάδες και ο Παναθηναϊκός ανήκει σ' αυτή την κατηγορία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκουάλ για την αυριανή (17:30) αναμέτρηση με το τριφύλλι:

- Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ολλανδό αμυντικό Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος είχε αγωνιστεί στον τελικό του Champions League. Πώς νιώθεις που παίζεις εναντίον ενός αμυντικού τέτοιου επιπέδου;

«Για μένα, το καλύτερο είναι να παίζω εναντίον των καλύτερων παικτών. Νομίζω ότι σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο αν παίζουμε εναντίον καλών ομάδων και καλών παικτών. Ελπίζω κάθε αγώνας να είναι εναντίον τόσο κορυφαίων παικτών. Έτσι μαθαίνεις και απολαμβάνεις περισσότερο το ποδόσφαιρο».

-Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης του Πρωταθλήματος Καζακστάν, η Καϊράτ πιθανότατα έχει ήδη τον τίτλο (σ.σ. είναι στο -4 από την πρωτοπόρο Ορνταμπάσι, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε). Δεν θα έπρεπε η ομάδα τώρα να επικεντρωθεί περισσότερο στο Conference League και να προσπαθήσει να προχωρήσει στην επόμενη φάση;

«Έχουμε ακόμα μια ευκαιρία στο πρωτάθλημα, οπότε θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα. Πρέπει να το παίρνουμε ένα παιχνίδι τη φορά. Στο Conference League κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Κορυφαίες ομάδες, κορυφαίοι παίκτες. Οπότε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Πρέπει να το παίρνουμε ένα παιχνίδι τη φορά και θα δούμε πού θα καταλήξουμε, αν είμαστε σε καλή θέση ή όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον».

- Έχεις καλά στατιστικά στο πρωτάθλημα του Καζακστάν. Περίμενες να δείξεις τέτοια ποσοστά ασίστ;

«Ξέρω τι είδους παίκτης είμαι. Ξέρω ότι σκοράρω γκολ κάθε χρόνο. Απλώς κάνω τη δουλειά μου. Νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά, τον τρόπο που έχω δουλέψει σε όλη μου την καριέρα και όλα έρχονται. Αν τα κάνεις όλα σωστά, τα γκολ, οι ασίστ, όλα έρχονται. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι. Κάνω τη δουλειά μου, και όλα έρχονται. Δεν μπορώ να πω ότι περίμενα κάτι άλλο».

- Η Καϊράτ έχει ήδη παίξει με επιτυχία εναντίον ομάδων με λογότυπο το τριφύλλι (σ.σ. Ομόνοια και Σέλτικ με τις οποίες έχει 2 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα). Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό;

«Νομίζω ότι πάντα θέλεις να παίζεις ενάντια στις καλύτερες ομάδες. Προσωπικά, ήλπιζα σε μια ισπανική ομάδα, αλλά νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή κλήρωση, πήραμε μερικές πολύ καλές ομάδες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παίζουμε ενάντια στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης για να δείξουμε ποιοι είμαστε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ, πολύ καλή ομάδα. Ένας σημαντικός σύλλογος με πολλούς τίτλους. Οπότε, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και απλώς να προσπαθήσουμε να δείξουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και μετά θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει με τα χρήματα και τα μπάτζετ που έχουν οι ομάδες, είναι περίπου 90 λεπτά, κατά τα οποία όλα μπορούν να συμβούν. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δυσκολέψουμε τους αντιπάλους μας εδώ, στην έδρα μας. Ελπίζω η τύχη να είναι με το μέρος μας.

Περιμένω κι ελπίζω ότι θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Όσο περισσότερους οπαδούς έχουμε και όσο περισσότερο μας υποστηρίζουν, τόσο το καλύτερο για εμάς».

— Αν σκοράρεις γκολ αύριο, πώς θα το γιορτάσεις;

«Αν το έχετε προσέξει, αφιερώνω τα γκολ στην έγκυο σύζυγό μου. Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις, ειδικά σε έναν εντός έδρας αγώνα της Conference League».