Ρενάτο Σάντσες: «Κανένας από τους τραυματισμούς δεν προκλήθηκε από έλλειψη επαγγελματισμού»

Ο Ρενάτο Σάντσες απάντησε σε όσους αμφισβητούν τον επαγγελματισμό του και δήλωσε ότι ετοιμάζεται να επανέλθει στην αγωνιστική δράση τον Ιανουάριο.

Ο Ρενάτο Σάντσες, που φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας 24 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασιστ, και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού αφέθηκε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν, θέλησε να απαντήσει ανοιχτά σε όσους αμφισβήτησαν την δουλεία του.

Ο 24χρονος Πορτογάλος αναφέρθηκε στις δύσκολες περιόδους που πέρασε με τους τραυματισμούς, τονίζοντας πως τίποτα από ότι αντιμετώπισε δεν οφειλόταν σε αμέλεια ή σε έλλειψη επαγγελματισμού.

Σε δηλώσεις που έκανε δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του τις ατυχίες των σωματικών προβλημάτων των προηγούμενων ετών και να βάλει πλώρη για μια δυναμική επανεκκίνηση στην καριέρα του από τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πέρασα δύσκολες στιγμές και είχα ορισμένους τραυματισμούς. Όλοι περνούν λιγότερο καλές περιόδους στη ζωή τους. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν παίκτες που τραυματίζονται και κάποιοι καταλήγουν να αντιμετωπίζουν περισσότερα σωματικά προβλήματα από άλλους. Δυστυχώς, είχα τραυματισμούς που θα ήθελα να είχα αποφύγει, αλλά κανένας από αυτούς δεν προκλήθηκε από έλλειψη επαγγελματισμού».

«Ήταν ακριβώς ο επαγγελματισμός μου που μου επέτρεψε να αγωνιστώ σε μερικές από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι γνωρίζουν τη δουλειά του Ρενάτο. Γι' αυτό είμαι απόλυτα ήρεμος όσον αφορά τους τραυματισμούς, επειδή γνωρίζω ότι επρόκειτο για μια περίοδο της ζωής μου. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν πιο δύσκολες στιγμές από άλλους και πιστεύω ότι αυτή η φάση της ζωής μου έχει πλέον περάσει».

«Τον Ιανουάριο, σκοπεύω να επιστρέψω στη δράση και αυτό θα συμβεί. Θέλω να επιστρέψω δυνατός, να εκπροσωπήσω έναν σύλλογο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τη μεγαλύτερη επιθυμία στον κόσμο να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο».