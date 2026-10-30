Τα εισιτήρια που ζήτησε ο Παναθηναϊκός από τον Ηρακλή για τον αγώνα στο «Καυτανζόγλειο» και η έγκριση που απομένει.

Την επόμενη Κυριακή (08/11-17;30) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο» για την 9η αγωνιστική της Superleague, στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος πριν από τη διακοπή του Νοεμβρίου.

Οι «πράσινοι» δεν θα είναι μόνοι τους απ' ότι φαίνεται σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι για φέτος, αφού, όπως ανέφερε και ο Νίκος Αθανασίους στους Galacticos by Elabet την Τετάρτη (29/10), ζήτησαν 1.000 εισιτήρια από τον Ηρακλή προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί εκεί ο κόσμος τους.

Ο «Γηραιός» είναι σύμφωνος με την προοπτική αυτή οπότε στο «τριφύλλι» είναι αισιόδοξοι σχετικά με την έκβαση του αιτήματός τους, που στην ουσία θα κριθεί από το τελικό «οκ» της αστυνομίας, που είναι το τελευταίο «εμπόδιο» για την εκδρομή αυτή.