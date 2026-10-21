Οι ατάκες του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Καζακστάν, όπου την Πέμπτη το απόγευμα στις 17:30 θ' αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο τεχνικός της αντιπάλου του τριφυλλιού, ο Ράφαελ Ουραζμπαχντίν στη συνέντευξη Τύπου αποθέωσε το ρόστερ του Παναθηναϊκού και τον προπονητή του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον οποίο τέθηκαν αντίπαλοι πέρσι στο Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της Καϊράτ και οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

— Ο Μαρκ Γκουάλ ήταν εδώ πριν από εσάς. Φαίνεται ότι προσέλκυσε την προσοχή των Ελλήνων σκάουτερ στον προηγούμενο αγώνα με την απόδοσή του. Δεν είχε νόημα να τον κρατήσουμε ασφαλή;

«Όχι, δεν υπήρχε. Είπαμε από την αρχή και το ανέφερα και στα μέσα ενημέρωσης, ότι προετοιμαζόμαστε για κάθε αγώνα ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ αγώνων πρωταθλήματος κι ευρωπαϊκών αγώνων. Έτσι, προετοιμαζόμαστε για κάθε αγώνα ξεχωριστά όσο το δυνατόν περισσότερο. Λοιπόν, προετοιμάστηκε όπως συνήθως».

— Παρόλα αυτά, υπάρχει η αίσθηση ότι η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική: άνθρωποι από την UEFA, ξένοι δημοσιογράφοι;

«Πιθανότατα έχει να κάνει περισσότερο με τα παιδιά. Απλώς είναι πιο επικεντρωμένοι στους ευρωπαϊκούς αγώνες, ίσως. Όταν πρόκειται για ευρωπαϊκούς αγώνες, τα παιδιά δεν χρειάζονται και πολλή ενθάρρυνση. Είναι σαφές ότι είναι συγκεντρωμένα».

— Πώς καταφέρνεις να παρακινήσεις τα παιδιά να συνεχίσουν να παίζουν, να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό;

«Δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό μυστικό εδώ. Πρώτον, είναι επαγγελματίες, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους επαγγελματικά. Στην Ευρώπη παίζουμε τακτικά τα τελευταία δύο χρόνια. Πριν από αυτό, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι συμμετέχουμε κάθε χρόνο. Πρέπει να εκτιμάς κάθε στιγμή εκεί, και τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό. Προσπαθούν να αποδείξουν τον εαυτό τους, να δοκιμάσουν τον εαυτό τους απέναντι σε καλούς αντιπάλους. Οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο κίνητρο εδώ.

Πάνω απ' όλα, τα παιδιά εδώ αντιμετωπίζουν τα καθήκοντά τους επαγγελματικά. Συνολικά, υπάρχει μια μικρή κόπωση. Αλλά πάλι, όταν όλα πάνε καλά, όταν κερδίζεις, αναρρώνεις πιο γρήγορα και δεν την προσέχεις πραγματικά. Όταν χάνεις φυσικά, κουράζεσαι σωματικά, αλλά και συναισθηματικά. Είναι περισσότερο μια αρνητική εμπειρία. Πιθανότατα το έχουμε συνηθίσει πλέον. Παίξαμε πέρυσι, έχουμε κάνει κάποια προπόνηση, μπορούμε να το πούμε αυτό. Και φέτος, μπορώ να κρίνω ακόμη και από τα παιχνίδια: αν πέρυσι ήταν δύσκολο να παίζουμε αγώνες κάθε δύο ή τρεις μέρες, τότε φέτος είναι πιο προσαρμοσμένοι, μπορούν να χειριστούν το φορτίο πιο εύκολα, επειδή έχουν ήδη εμπειρία.

— Ο αυριανός αγώνας είναι εναντίον της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ. Έπαιξες εναντίον του όταν ήταν προπονητής της Κοπεγχάγης.

«Ναι, συναντηθήκαμε πέρυσι στο Champions League. Είναι ένας σύγχρονος προπονητής με τις δικές του ιδέες. Παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, του αρέσει να πιέζει και περνάει πολύ χρόνο με την μπάλα. Προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες. Ναι, αλλά είναι σαφές ότι το παιχνίδι τους έχει αλλάξει λίγο σε σύγκριση με την προηγούμενη ομάδα. Σίγουρα δουλεύουν περισσότερο με την μπάλα. Ίσως ο σχηματισμός τους να έχει αλλάξει λίγο. Νομίζω ότι κάθε προπονητής βελτιώνεται και το παιχνίδι του αλλάζει λίγο. Και πάλι, εξαρτάται από τους παίκτες και το επίπεδό τους. Αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ Κοπεγχάγης και Παναθηναϊκού».

— Είναι ο Παναθηναϊκός μια ομάδα του ίδιου επιπέδου και κύρους με την Άντερλεχτ, τον πιο δύσκολο αντίπαλό αυτή τη σεζόν;

«Όσον αφορά τον αντίπαλο, πιθανότατα θα καταλάβουμε πόσο δυνατός είναι μετά τον αγώνα. Αλλά, φυσικά, η ιστορία του Παναθηναϊκού αξίζει σεβασμό. Είναι ένας πολύ γνωστός σύλλογος στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να πούμε οτιδήποτε πριν από τον αγώνα.

Κάποιος μπορεί μόνο να κάνει εικασίες. Καταλαβαίνουμε ότι ο σύλλογος έχει παίκτες υψηλής ποιότητας, σπουδαίους παίκτες, οπότε τα αξιολογούμε όλα αυτά. Αλλά πάλι, μπορείς να παίξεις με οποιονδήποτε αντίπαλο, και εμείς παίζουμε στην έδρα μας. Ο κύριος στόχος μας, φυσικά, είναι να μην φοβόμαστε κανέναν. Σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν. Θα παίξουμε με τόλμη, με πειθαρχία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που έχουμε.

Όσο για τον σχηματισμό, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τους τρεις αμυντικούς. Θα βάλουμε τρεις αμυντικούς και όλα θα πάνε καλά. Όχι, πρέπει να κοιτάξουμε συγκεκριμένα τον αντίπαλο και να βάλουμε τους παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καλή συναισθηματική και σωματική κατάσταση. Δεν θα πω τίποτα γι' αυτό τώρα».

- Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες όπως ο Ντε Φράι, ο Καλάμπρια, ο Πελίστρι... Για εσάς προσωπικά ως προπονητή, αυτός θα είναι ένας καλός αγώνας για να δείτε αν οι παίκτες σας θα ξεπεραστούν από τόσο έμπειρους παίκτες που έχουν ήδη αγωνιστεί στο Champions League. Πώς το βλέπετε αυτό;

«Όπως έχω ήδη πει, ο Παναθηναϊκός έχει μια ποιοτική ομάδα. Φέτος, κατά τη γνώμη μου, έχει έρθει μια μεγάλη ομάδα κορυφαίων παικτών, έμπειρων παικτών. Ο Ντε Φράι, για παράδειγμα, έπαιξε για την Ίντερ. Η θέση του λέει πολλά. Το γεγονός ότι βρίσκεται στην ομάδα βελτιώνει ήδη τους παίκτες γύρω του. Επιπλέον, η ομάδα έχει αρκετούς παίκτες υψηλής ποιότητας, έχουν έρθει πολλοί νέοι παίκτες και ένας νέος προπονητής. Είναι σαφές ότι η ομάδα πιθανότατα βρίσκεται σε μια περίοδο ανανέωσης, αλλά και πάλι, όλα εξαρτώνται από το πώς θα ταιριάξουν αυτοί οι νέοι παίκτες.

Όσο για τους παίκτες μας, φυσικά, για εμάς, για τον καθένα από εμάς, ναι, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας και να δείξουμε τις δυνατότητές μας απέναντι σε τόσο κορυφαίους παίκτες. Επομένως, όπως έχω ήδη πει, δεν χρειάζεται να προετοιμάζουμε ψυχολογικά τους παίκτες για τέτοιους αγώνες. Όσο υψηλότερο είναι το κύρος του αντιπάλου, τόσο λιγότερο χρειάζεται να πούμε κάτι. Οι παίκτες απλώς τα καταλαβαίνουν όλα μόνοι τους και αντιμετωπίζουν τα καθήκοντά τους επαγγελματικά. Για αυτούς, φυσικά, αυτή είναι μια πρόκληση και μια δοκιμασία, ένας τρόπος να αποδείξουν τον εαυτό τους».