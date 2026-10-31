Παναθηναϊκός Κ19 - ΑΕΚ Κ19 3-1: Ο Κάουα ξεκίνησε κάτω από τη σέντρα και σκόραρε ένα εντυπωσιακό γκολ
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Δείτε το φοβερό τέρμα που σημείωσε ο Κλέο Κάουα στη νίκη της Κ19 του Παναθηναϊκού επί της αντίστοιχης της ΑΕΚ με 3-1.
Ο Παναθηναϊκός Κ19 επικράτησε της αντίστοιχης ομάδας της ΑΕΚ με 3-1 στο ντέρμπι κορυφής, μένοντας μόνος πρώτος στην βαθμολογία.
Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 74' ο Κάουα σκοράροντας ένα εκπληκτικό τέρμα. Ο 18χρονος Ιταλοβραζιλιάνος επιθετικός των «πρασίνων» ξεκίνησε κάτω από τη σέντρα την προσπάθειά του και περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του πλάσαρε στα δίχτυα.
@Photo credits: INTIME
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