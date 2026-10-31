Δείτε το φοβερό τέρμα που σημείωσε ο Κλέο Κάουα στη νίκη της Κ19 του Παναθηναϊκού επί της αντίστοιχης της ΑΕΚ με 3-1.

Ο Παναθηναϊκός Κ19 επικράτησε της αντίστοιχης ομάδας της ΑΕΚ με 3-1 στο ντέρμπι κορυφής, μένοντας μόνος πρώτος στην βαθμολογία.

Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 74' ο Κάουα σκοράροντας ένα εκπληκτικό τέρμα. Ο 18χρονος Ιταλοβραζιλιάνος επιθετικός των «πρασίνων» ξεκίνησε κάτω από τη σέντρα την προσπάθειά του και περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του πλάσαρε στα δίχτυα.