Μία πολύ σκληρή τιμωρία του ΠΑΟΚ...

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει σοκαρισμένος με τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, αφού ναι μεν έβλεπε τα σημάδια που οδηγούσαν στην αποτυχία, αλλά δεν περίμενε τέτοιο άδικο τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία.

Το 2026 φαίνεται εδώ και πολλούς μήνες ότι θα είναι η πιο δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Μέσα σε αυτό το τραγικό έτος ζούμε και έναν οδυνηρό αποκλεισμό από την Ευρώπη με τρόπο εντελώς σαδιστικό… Τα σημάδια ήταν πολλά, αλλά το σενάριο τελικά γράφτηκε με βασανιστικό τρόπο…

Δεν είναι εύκολο και απλό να βάλεις όλα τα γεγονότα σε σειρά για να φθάσεις στην καλοκαιρινή αποτυχία του ΠΑΟΚ. Χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία ώστε δίκαια και αντικειμενικά να καταγράψεις ΟΛΑ μα ΟΛΑ όσα έγιναν για να φθάσουμε εδώ. Αν μείνεις σε ένα ή δύο γεγονότα τότε είτε στερείσαι αντίληψης, είτε έχεις κόμπλεξ, εμπάθεια, υστεροβουλία και απλά θέλεις να στρέψεις το βάρος και το ενδιαφέρον μόνο σε ένα ζήτημα. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι αυτή η μεγάλη αποτυχία οφείλεται σε ένα ή δύο ζητήματα; Για παράδειγμα: Τα τεράστια λάθη του ΠΑΟΚ εδώ και πολλούς μήνες γιατί δεν πρέπει να συνδυάζονται με τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις, όπως η κλοπή με το πέναλτι στο 88’ και οοοολα όσα προηγήθηκαν εδώ και εβδομάδες και στα ματς με την Άντερλεχτ; Όλα να τα λέμε και να τα γράφουμε…

Όλα τα δεινά μαζί

Ξεκινάμε για τα δεινά του ΠΑΟΚ που ΠΡΑΓΜΑΤΙ δείχνει αδύναμος εντός και εκτός γηπέδων και έτσι τώρα έχει να διαχειριστεί μία τεράστια κρίση, χωρίς όμως να έχει τον Ράζβαν Λουτσέσκου στον πάγκο του:

1) Ο ΠΑΟΚ πληρώνει φέτος ΚΑΙ όσα τραγικά έκανε ή δεν έκανε την περσινή σεζόν. Μία κάκιστη διαχείριση και ένα πρωτοφανές «κάψιμο» παικτών που ακόμη λείπουν από την ομάδα, με μέγιστο παράδειγμα του Μεϊτέ.

2) Με χρονική σειρά συνεχίζουμε: Η κάκιστη διαχείριση του ρόστερ που πετούσε μέχρι τον Φεβρουάριο και το γεγονός ότι προέκυπταν -και- ατυχείς-πρωτοφανείς τραυματισμοί μέχρι και στους… γιατρούς-φυσιοθεραπευτές που έπρεπε να ασχολούνται με τους δεκάδες τραυματίες, έφερε ηττοπάθεια και ποδοσφαιρικές αυτοκτονίες: Στον τελικό κυπέλλου, στο τελικό της Λεωφόρου και φυσικά σε κομβικά ματς πρωταθλήματος όπως του Βόλου.

3) Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να παίξει φέτος τρία προκριματικά εξαιτίας της περσινής απίστευτης αποτυχίας ειδικά στο κύπελλο και στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό.

4) Σε αυτή τη συγκυρία ο Σαββίδης αποφασίζει να τελειώσει τον Λουτσέσκου, σε απόφαση που όπου και αν ποδοσφαιρικά λαμβάνονταν σε ΟΛΟ τον πλανήτη, θα έφερνε -σε πρώτο στάδιο- αρνητικές συνέπειες. Ποιος δεν το ήξερε μετά από τόσα χρόνια συνήθειας με τον Λουτσέσκου;

5) Ο ΠΑΟΚ έμπλεξε σε πολλά καλοκαιρινά προκριματικά για τα οποία ΕΝΑ μόνο μυστικό επιτυχίας υπάρχει: ΛΙΓΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στην ομάδα. Εκείνος άλλαξε προπονητή και 10 περίπου παίκτες…

6) Άλλαξε και αθλητικό-τεχνικό διευθυντή! Οι οποίοι καταφέρνουν σχετικά γρήγορα να ετοιμαστούν για ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ μεταγραφές. Και τι διαπιστώνουν: Το είπε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ο Μάτος: «Υπάρχει μία εσωτερική διαδικασία διαπραγμάτευσης στον Σύλλογο που πρέπει να σεβαστώ». Η γνωστή καθυστέρηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δικαιώνει απόλυτα ότι… «η απόκτηση του Γιαννούλη μπορεί να κάνει 3 μήνες, η πώληση Κωνσταντέλια όμως θα γίνει γρήγορα μέσα σε 3-4-5 μέρες». Εξαιτίας ΚΑΙ όλων των παραπάνω το ρόστερ του ΠΑΟΚ έδωσε σημαντικά ματς με μεγάλες ελλείψεις και από ένα σημείο και μετά εμφάνισε έλλειμα ποιότητας.

7) Το ρόστερ του ΠΑΟΚ απέτυχε το καλοκαίρι και τώρα είναι λειψό και για άλλους λόγους (πέρα από τις μεταγραφικές καθυστερήσεις που ο Μάτος εξήγησε) τους οποίους ΔΕΝ πρέπει συνειδητά ή όχι να ξεχνάμε. Λείπει ο Μειτέ! Λείπει ο Ντεσπόντοφ! Εξαιτίας διαιτητή λείπει ο Ζίβκοβιτς από τα τελευταία κρίσιμα ματς. Λείπει ο Τάχα Άλι που χτύπησε στην πρώτη κόντρα του σε ματς του ΠΑΟΚ. Τώρα στο πιο κρίσιμο δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο Τάισον! Πόόσοι ακόμη;

8) Μέσα σε όλα και γιατί «ΠΡΕΠΕΙ» να πάνε όλα μα όλα στραβά, η κληρωτίδα φέρνει στον ισχυρό ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ! (Ακόμη και στο κύπελλο Ελλάδας η κλήρωση είναι… εξοργιστική).

9) Πώς να μην τιμωρηθεί φέτος το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ όταν μέσα στα ματς πουλάει τον καλύτερό του Κωνσταντέλια, εντελώς ξεφνικά και ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ προεργασία αντικατάστασης; Οι τεχνοκράτες όχι μόνο δεν ενημέρωσαν την ομάδα ότι θα χάσει τον MVP της, αλλά της απέκρυψαν και το ότι έπρεπε να ετοιμαστεί για την αντικατάσταση!!! (Ένα φαινόμενο κάκιστης συνεργασίας δύο τμημάτων του ΠΑΟΚ που γνωρίζει πάάρα πολύ καλά ο Σαββίδης. Περίμενε ότι δεν θα τα πληρώσει οοόλα αυτά η ομάδα;) Οι «τεχνοκράτες» θα μάθουν τώρα ότι… όποιος θέλει τα «πολλά» στο ποδόσφαιρο και τα ψάχνει με λάθος τρόπο, τελικά χάνει και τα λίγα και μένει με τα πολύ λιγότερα… Το ποδόσφαιρο τιμώρησε τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκε ο ΠΑΟΚ και σε αυτή την περίπτωση και παίρνει από την ΠΑΕ πολλά χρήματα πίσω με τα χαμένα της Ευρώπης!

10) Από τα ματς με την Άντερλεχτ και μετά ένας Ισπανός διαιτητής, ένας Ιταλός και χθες ένας Άγγλος παίζουν κόντρα στον ΠΑΟΚ στο απόλυτο 100-0. Όλες μα όλες οι κρίσιμες, σημαντικές και 50-50 φάσεις είναι εναντίον του, με αποκορύφωμα τα χθεσινά όργια: Πέναλτι υπέρ Κένι στο 2’ ,όλα τα σπόρια στους Νορβηγούς, κίτρινες μόνο για ΠΑΟΚ και η διαμόρφωση του σκορ με το πιο αισχρό πέναλτι της χρονιάς.

Μετά από όλα τα παραπάνω που έγιναν και οφείλουμε να καταγράφουμε στο σύνολό τους και όχι μόνο ένα ή δύο από αυτά για να δημιουργήσουμε λανθασμένες εντυπώσεις, «έπρεπε» ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί! Το ποδόσφαιρο «έπρεπε» να βρει τρόπο να τον τιμωρήσει για φέτος, γι αυτό το… ιστορικά κακό 2026. Ο ΠΑΟΚ προκάλεσε την ποδοσφαιρική λογική πολλές φορές και τώρα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες! Το διαισθανόμασταν πριν το ματς και απλά περιμέναμε να δούμε τον τρόπο. Μετά το ματς βέβαια, τέτοια αλητεία δεν την αντέχεις… Να χάσεις, όχι όμως με το… «έτσι θέλω» του διαιτητή.

Η ομάδα

Μέσα σε όλα δύο-τρεις σειρές για την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ σε σημαντικό διάστημα και χθες ήταν αδύναμος. Μέχρι το 55’ έδειχνε μικρός σε κάθε φάση και μονομαχία απέναντι στη Μπραν. Το κακό είναι ότι με τόσες ελλείψεις αυτό το ρόστερ δεν μας ξάφνιασε με την αδυναμία του. Καλώς ή κακώς σοκαριστήκαμε ευχάριστα από όσα έγιναν μετά το 60’.

Ο ΠΑΟΚ μέσα σε 20 λεπτά πρόλαβε και έβαλε τέσσερα γκολ (μέτρησαν τα δύο) και έχασε άλλες 2-3 πολύ μεγάλες φάσεις! Απίστευτο! Κι αυτό, αλλά και ο τρόπος που το ποδόσφαιρο επέλεξε στο τέλος να τον αποκλείσει.

* Το φοβερό και το πολύ άρρωστο είναι ότι υπήρξαν ΠΑΟΚτσήδες που είδαν αυτό το εμετικό πέναλτι και χάρηκαν και έσφιξαν τη γροθιά τους για το 3-2...

* Ο Σαββίδης έχει την βασική ευθύνη για όλα όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ. Τα ξέρει όλα. Γνωρίζει καλά ο Σαββίδης τι πληρώνει η ομάδα με όλα τα λάθη, τις παραλείψεις, τις χρόνιες καθυστερήσεις, την κακή εσωτερική συνεργασία (ξέρει για τα εμπόδια στον Μάτος) αλλά γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται και με τη διαιτησία. Έχει ευθύνη να τα λύσει όλα.