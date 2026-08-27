Mε αμφισβητούμενο πέναλτι του Κάστρο στο 86' η Μπραν νίκησε 3-2 τον ΠΑΟΚ που είχε ισοφαρίσει με γκολ των Eντιαγέ – Ζαφείρη και τον απέκλεισε από τη League Phase του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ακριβά το πρώτο του ημίχρονο και το κακό ξεκίνημα στο β' μέρος, όταν έμεινε μακριά από όσα απαιτούσε ένας ευρωπαϊκός «τελικός». Χωρίς ένταση, με πολλά αβίαστα λάθη, προβληματική κυκλοφορία και σχεδόν ανύπαρκτη παρουσία στο τελευταίο τρίτο, επέτρεψε στην Μπραν να επιβάλει το παιχνίδι της και να προηγηθεί δίκαια πριν από την ανάπαυλα. Επέστρεψε, ισοφάρισε, αλλά ήρθε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι από τον Άγγλο Μπρουκς να τον αφήσει εκτός Ευρώπης.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Το δίλημμα του Αλέσιο Λίσι για τον σχηματισμό του ΠΑΟΚ στο Μπέργκεν λύθηκε τελικά με την επιλογή του 4-3-3. Ο Ιταλός τεχνικός προτίμησε να ενισχύσει τον άξονά του με τρεις χαφ, αφήνοντας τον Δημήτρη Πέλκα στον πάγκο και δίνοντας στον Τιμ Λουσέ ρόλο εσωτερικού μέσου δίπλα στον Χρήστο Ζαφείρη.

Ο Γίρι Παβλένκα με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Τζόντζο Κένι, Παντελή Χατζηδιάκο, Γιάννη Μιχαηλίδη και Δημήτρη Γιαννούλη να αποτελούν την τετράδα της άμυνας.

Μπροστά τους ο Μπαπτίστ Σανταμαρία πήρε θέση στο «έξι», έχοντας τους Λουσέ και Ζαφείρη ως δύο «οκτάρια». Αυτή ήταν και η βασική επιλογή του Λίσι για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ περισσότερα τρεξίματα και παρουσία στον άξονα απέναντι σε μια Μπραν που στηρίζεται πολύ στην ένταση του παιχνιδιού της.

Στην επιθετική τριάδα, ο Δημήτρης Χατσίδης πήρε τη θέση στο δεξί άκρο, καλύπτοντας το σημαντικό κενό του τιμωρημένου Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Σόλα Σορετίρε ξεκίνησε αριστερά και ο Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή.

Η Μπραν ξεκίνησε επίσης με τριάδα στη μεσαία γραμμή. Ο Ντίνγκενλαντ ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τον Ντε Ρέβε δεξιά, τον Σόλτβελτ αριστερά και τους Πέντερσεν και Πάλεσεν-Κνούντσεν στο κέντρο της άμυνας.

Οι Σόρενσεν, Γκούντμουνσον και Έρικσεν αποτέλεσαν την τριάδα στον άξονα, ενώ ο Κάστρο και ο Ίνγκασον τοποθετήθηκαν στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον Χολμ στην κορυφή.

Η Μπραν πήρε τον έλεγχο μετά το 15ο λεπτό

Μετά από ένα μέτριο πρώτο τέταρτο, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους στο υβριδικό τερέν του Brann Stadion, η Μπραν άρχισε να παίρνει την μπάλα στα πόδια της, να ανεβάζει την πίεσή της και να μεταφέρει σταδιακά το παιχνίδι προς την περιοχή του ΠΑΟΚ.

Οι Νορβηγοί απείλησαν για πρώτη φορά σοβαρά στο 19’, όταν ο Παβλένκα σταμάτησε δύο διαδοχικές προσπάθειες του Κάστρο, ενώ δύο λεπτά αργότερα ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία τους. Ο Χολμ πρόλαβε την άμυνα του Δικεφάλου και με προβολή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ είχε πολλά και κυρίως αβίαστα λάθη, δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα και ακόμη περισσότερο να την προωθήσει με σωστές επιλογές προς την επίθεση. Στο 32’ ο Ίνγκασον δοκίμασε το πόδι του, με τον Παβλένκα να μπλοκάρει και τους γηπεδούχους να εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι ήταν η κάκιστη μεσοεπιθετική παρουσία της. Με εξαίρεση ένα σουτ του Λουσέ και μία προσπάθεια του Εντιαγέ, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν υπήρχε στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Οι Ζαφείρης και Λουσέ δεν κατάφεραν να μπουν στο παιχνίδι όσο χρειαζόταν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύνδεση του άξονα με την επιθετική τριάδα και ο Δικέφαλος να αδυνατεί να φτάσει με προϋποθέσεις στο τελευταίο τρίτο.

Η Μπραν βρήκε το γκολ στο φινάλε

Μέχρι τις καθυστερήσεις ο Παβλένκα κρατούσε το μηδέν. Στο 45’+3’ απέκρουσε την κοντινή προσπάθεια του Έρικσεν και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Από την εκτέλεσή του, όμως, ο Χολμ κέρδισε κατά κράτος τον Χατζηδιάκο στον αέρα, έπιασε την κεφαλιά και αυτή τη φορά ο Τσέχος τερματοφύλακας είχε πολύ κακή αντίδραση, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.

Η Μπραν πήγε έτσι στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, παίρνοντας στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους αυτό που δικαιούταν βάσει της συνολικής εικόνας του 45λεπτου. Ο ΠΑΟΚ, αντίθετα, έκλεισε το ημίχρονο χωρίς δημιουργία, με προβλήματα στην κυκλοφορία και με ελάχιστη παρουσία κοντά στην περιοχή των Νορβηγών.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το 2-0

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον ΠΑΟΚ. Στο 56’ οι «ασπρόμαυροι» έχασαν την κατοχή από δικό τους λάθος, η Μπραν κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα και την έφερε στον Ίνγκασον, ο οποίος με σουτ νίκησε τον Παβλένκα για το 2-0.

Η εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο ήταν απογοητευτική, όμως ο Αλέσιο Λίσι αντέδρασε άμεσα. Στο 57’ έριξε στο παιχνίδι τους Πέλκα και Τέιλορ, αναζητώντας περισσότερη ποιότητα με την μπάλα και έχοντας πλέον μπροστά του κάτι περισσότερο από μισή ώρα για να κυνηγήσει την ανατροπή.

Οι αλλαγές του Ιταλού έπιασαν αμέσως τόπο. Στο 63’ ο Πέλκας βρήκε εξαιρετικά τον Εντιαγέ και ο Σενεγαλέζος με πολύ όμορφο τελείωμα μείωσε σε 2-1, ξαναβάζοντας τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Η Μπραν απάντησε δύο λεπτά αργότερα με σουτ του Κάστρο που απέκρουσε ο Παβλένκα, ενώ στο 66’ ο Γιαννούλης βρέθηκε σε εξαιρετική θέση στην πλάτη της νορβηγικής άμυνας, αλλά το πλασέ του ήταν απογοητευτικό.

Ένα λεπτό αργότερα ήρθε η ισοφάριση. Ο Τέιλορ έκανε το γύρισμα, ο Χατσίδης έστρωσε με κεφαλιά και ο Ζαφείρης, ερχόμενος από πίσω, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή για το 2-2.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά ο ΠΑΟΚ είχε πετύχει δύο γκολ, είχε χάσει ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία και κυρίως είχε μεταμορφώσει ολοκληρωτικά την εικόνα του. Οι παρεμβάσεις του Λίσι με Πέλκα και Τέιλορ άλλαξαν το παιχνίδι, με τον Δικέφαλο να βγάζει αντίδραση τη στιγμή που όλα έδειχναν να έχουν στραβώσει.

Το αμφισβητούμενο πέναλτι έφερε ξανά μπροστά την Μπραν

Στο 76’ ο ΠΑΟΚ έφτασε ακόμη και στην ανατροπή με τον Ζαφείρη να στέλνει ξανά την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, καθώς ο Μπάμπα βρισκόταν μπροστά από τον τερματοφύλακα της Μπραν και κρίθηκε ότι επηρέαζε τη φάση.

Και στο 83’ ήρθε η φάση που άλλαξε ξανά τα δεδομένα. Ο Μπρουκς έδειξε την άσπρη βούλα σε πέσιμο του Μάτισεν, σε μια φάση όπου δεν φάνηκε να υπάρχει καθαρό μαρκάρισμα του Γιαννούλη στα πόδια του παίκτη της Μπραν. Η απόφαση, ωστόσο, παρέμεινε και στο 86’ ο Κάστρο εκτέλεσε το πέναλτι και έκανε το 3-2, βάζοντας ξανά τους Νορβηγούς μπροστά.

MVP: Ο Χολμ κέρδισε κατά κράτος όλες τις μονομαχίες και άνοιξε το δρόμο για την Μπραν.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Πέλκας και Τέιλορ έδωσαν πράγματα ερχόμενοι από τον πάγκο.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Σόλτβελτ είχε ευθύνη και στα δύο γκολ της Μπραν.

Η ΓΚΑΦΑ: Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ, σε μια φάση στην οποία ο Χατζηδιάκος έχασε τον Χολμ και ο Παβλένκα είχε κάκιστη αντίδραση.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τζον Μπρουκς (Αγγλία) έδωσε ένα πέναλτι πάνω στον Γιαννούλη σε φάση που δεν φαίνεται ο αμυντικός του ΠΑΟΚ να έρχεται σε επαφή (μαρκάρισμα) στα πόδια του Νορβηγού ποδοσφαιριστή. Νωρίτερα, μαζί με τον συμπατριώτη Ίνγκλαντ στο VAR ακύρωσαν και το γκολ του Ζαφείρη. Όλα ανάποδα για τον ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να χρεωθεί πολλά για όσα έκανε λάθος στο Μπέργκεν, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε και έπαιξε για περισσότερο από ένα ημίχρονο. Δεν μπορεί, όμως, να κατηγορηθεί ότι παραδόθηκε. Στο 2-0 βρήκε χαρακτήρα, αντίδραση και ποδόσφαιρο, γύρισε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο και πάνω που είχε αποκτήσει το μομέντουμ, μια εις βάρος του αμφισβητούμενη διαιτητική απόφαση έγειρε ξανά την πλάστιγγα προς την πλευρά της Μπραν.

Μπραν (Έιρικ Χόρνελαντ): Ντίνγκενλαντ, Σόλτβελτ (69’ Ντράγκσνες), Ντε Ρέβε, Πέντερσεν, Πάλεσεν, Κνούντσεν, Σόρενσεν, Γκούντμουνσον (80’ Βάσμπεργκ), Έρικσεν, Κάστρο,Ίνγκασον (80’ Μάτισεν), Χολμ

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία (57’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Λουσέ (76’ Μπάμπα), Χατσίδης (80’ Τάισον), Σορετίρε (57’ Πέλκας), Εντιαγέ (80’ Μύθου).