Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Τούμπα, με τους Γιάννη Μιχαηλίδη, Τομ Λουσέ και Δημήτρη Πέλκα να μένουν εκτός αποστολής.

Με σημαντικές απουσίες θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ την Τετάρτη (28/10) στην Τούμπα, καθώς ο Αλέσιο Λίσι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Δημήτρη Πέλκα, Τομ Λουσέ και Γιάννη Μιχαηλίδη.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, που αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Εκτός παραμένει και ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του, ενώ ο Τομ Λουσέ έκανε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο στο γήπεδο και επίσης δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού.

Στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δούλεψαν στους επιθετικούς αυτοματισμούς, την αμυντική τακτική και τις στατικές φάσεις, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Κοσίδης, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.