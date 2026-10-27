Για την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ οι τρεις παρεμβάσεις του VAR Κουκούλα στον αγώνα ΠΑΟΚ - Ηρακλής υπήρξαν απολύτως σωστές.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν ρεπορταζιακά η ΚΕΔ έμεινε ικανοποιημένη από τις παρεμβάσεις του VAR Κουκούλα και τις αποφάσεις του διαιτητή Φωτιά που ακολούθησαν στο ΠΑΟΚ - Ηρακλής (2-1). Αρχικά υπήρξε εκείνη για επιθετικό φάουλ πριν το γκολ του Μάρκες (το 2ο που δεν μέτρησε), η 2η για οφσάιντ πριν το πέναλτι που δόθηκε σε πρώτο χρόνο σε βάρος του Ηρακλή και η τρίτη για παράβαση (για φάουλ ή για πέναλτι) πριν σκοράρει ξανά ο Ηρακλής. Άρα στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θεωρούν ότι αμφότεροι λειτούργησαν σωστά.

Θυμίζουμε πώς στο ματς του 2-1 (ΠΑΟΚ - Ηρακλής) στο 59' ο Μάρκες σκόραρε (για 2η φορά μετά το 0-1 που είχε κάνει), προλαβαίνοντας τον Μοναστηρλή μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ρος στον Κένι.

Στη συνέχεια στο 76' ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Ζαφείρη και στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Εντιαγέ. Ο Φωτιάς υπέδειξε πέναλτι, όμως έπειτα από πολύλεπτη εξέταση και παρέμβαση του VAR, ανακάλεσε την απόφασή του, καταλογίζοντας οφσάιντ στον επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Τέλος στο 84' ο Νανού με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μοναστηρλή για το 1-2, όμως η φάση εξετάστηκε για πιθανή παράβαση πάνω στον Ζαφείρη στην αρχή της επίθεσης. Ο Κουκούλας κάλεσε τον Φωτιά στην οθόνη και ο Έλληνας διεθνής διαιτητής ακύρωσε το γκολ, καταλογίζοντας φάουλ του Ρος έξω από την περιοχή και αποβάλλοντάς τον με δεύτερη κίτρινη κάρτα.