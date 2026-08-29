Ο Ινάκι Πένια έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την πιο κρίσιμη στιγμή, όντας κομβικός στη πρόκριση που πήρε η ομάδα του στο Χράντετς Κράλοβε.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο check point για τη φετινή σεζόν στο Χράντετς Κράλοβε το βράδυ της Πέμπτης (27/08), εκεί όπου με επεισοδιακό τρόπο, κέρδισε τους Τσέχους στην παράταση με 2-1 χάρη σε πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Ντέσερς και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συνέχεια με την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

Μπορεί ο Νιγηριανός στράικερ να ήταν εκείνος που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα με τα δύο γκολ που σημείωσε ερχόμενος από τον πάγκο, συνεχίζοντας έτσι την τρομερή συνέπεια που επέδειξαν οι στράικερ των «πρασίνων» στα φετινά προκριματικά, ωστόσο υπήρχε ακόμη ένας ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε με την απόδοσή του, περισσότερο από τους υπόλοιπους.

Αυτός ήταν ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού», Ινάκι Πένια, ο οποίος έπαιξε το καλύτερό του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα την καλύτερη δυνατή στιγμή. Ο Ισπανός ήταν ο... φύλακας άγγελος του Παναθηναϊκού τόσο στο δύσκολο διάστημα που πέρασε στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, όσο και στην παράταση, όπου δέχθηκε τεράστια πίεση από τους Τσέχους, παίζοντας στην ουσία... με δέκα παίκτες λόγω των ενοχλήσεων που είχε ο Ταμπόρδα, που περπατούσε με το ζόρι.

Ο Πένια καθάριζε... μέσα και έξω από την εστία

Ο Ισπανός κίπερ έκανε μία αρκετά ολοκληρωμένη εμφάνιση. Από το παιχνίδι με τη μπάλα στα πόδια που είναι το καλό του κομμάτι μέχρι και σε κείνο κάτω από την εστία, αλλά τις εξόδους, που δυσκολεύεται περισσότερο λόγω σωματοδομής (υψ. 1,84), τα πήγε εξαιρετικά και βοήθησε τα μέγιστα στη δύσκολη «μάχη», που έδωσε η ομάδα του, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας δέχθηκε συνολικά 8 τελικές, οι οποίες άξιζαν 2,08xCG. Δηλαδή οι ευκαιρίες οι οποίες αντιμετώπισε άξιζαν δύο γκολ ενώ εκείνος κατόρθωσε να δεχθεί μονάχα ένα, στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει και πολλά έτσι όπως ήταν η φάση. Στην ουσία εκείνο μόνο του είχε αξία 0,71xCG.

Στο κομμάτι των εξόδων, όταν κλείστηκε ο Παναθηναϊκός, οι Τσέχοι επιτέθηκαν αρκετά με στατικές φάσεις και σέντρες, όμως ο Πένια ανταπεξήλθε αρκετά καλά κάνοντας συνολικά εννέα τέτοιες, καθαρίζοντας κατά κύριο λόγο τις φάσεις με γροθιές, αφού όσο πιο κοντός είναι ένας τερματοφύλακας, τόσο περισσότερο δυσκολεύεται να πιάνει τη μπάλα στις εξόδους.

Το σημαντικό είναι πως εκείνος δεν δίστασε στιγμή, ανέλαβε την ευθύνη και σε όσες φάσεις χρειάστηκε, δεν άφησε τους συμπαίκτες του να βρεθούν σε δύσκολες καταστάσεις για να τις αποφύγει ο ίδιος.

Στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, εκείνος πραγματοποίησε συνολικά 43 πάσες. Οι 20 εξ' αυτών ήταν μακρινές μεταβιβάσεις, έχοντας εννέα επιτυχημένες, δηλαδή ποσοστό 45%. λίγο χαμηλότερο από τα στάνταρ του. Οι υπόλοιπες 23 ήταν κοντινές πάσες στις οποίες βρήκε στόχο στις 21 έχοντας ποσοστό επιτυχίας 91,3%.

Υπάρχει δε μία χαρακτηριστική φάση, που εκείνος παίρνει μία απόφαση με ρίσκο να πασάρει ανάμεσα από δύο επιθετικούς και στην ουσία σπάει το πρέσινγκ των αντιπάλων. Στο 24ο λεπτό η Χράντετς βρίσκεται μπροστά και πιέζει. Ο Φαν Ντρόνγκελεν γυρνάει τη μπάλα στον Πένια, που κοντρολάρει κι έχει έναν αντίπαλο να έρχεται καταπάνω του κι έναν απέναντί του, που κινείται προς τον Κάτρη.

Ο Ισπανός κίπερ έχει δύο επιλογές. Η μία είναι η εύκολη και πιο ακίνδυνη του Κάτρη στα δεξιά και η άλλη του Ντε Φράι στη μέση, που όμως πρέπει να περάσει τη μπάλα ανάμεσα σε δύο παίκτες, όπου σε περίπτωση λάθους, μιλάμε για κραυγαλέα ευκαιρία για γκολ. Ο Πένια, όμως έχει εμπιστοσύνη στο μυαλό και τα πόδια του και δεν διστάζει. Κάνει λίγα βήματα προς τα πλάγια για να φτιάξει τη γωνία της πάσας του και ύστερα την περνάει στο Ντε Φράι, ο οποίος παίζει έπειτα με τον Φαν Ντρόνγκελεν, που με μία ωραία κάθετη πάσα στον Τσιριβέγια βγάζει την ομάδα μπροστά σπάζοντας το πρέσινγκ του αντιπάλου και δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις για την επίθεση.