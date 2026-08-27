Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Τσεχία και με το 2-1 επί της Χράντετς πήρε την πρόκριση στην League Phase του Conference League. Μια πρόκριση που θα βάλει πολλά λεφτά στα ταμεία του «τριφυλλιού».

Σε ένα παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Τσεχία της Χράντετς Κράλοβε με 2-1 και προκρίθηκε στην League Phase του Conference League. Μια πρόκριση που αναμένεται να βάλει και πολλά χρήματα στα ταμεία των «πράσινων».

Αρχικά το ποσό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός με την πρόκριση είναι 3.695.000 ευρώ, καθώς για κάθε προκριματικό πήρε 175.000 και το μπόνους της εισόδου ήταν 3.170.000.

Τι έχει να πάρει από εδώ και πέρα

Αύριο Παρασκευή θα υπάρξει και η κλήρωση της League Phase με το «τριφύλλι» να περιμένει τους αντιπάλους. Το σίγουρο πάντως είναι πως τα έσοδα θα μεγαλώσουν και άλλο καθώς υπάρχει πριμ κατάταξης που είναι 28.000 Χ την θέση που θα καταλάβει. Αν βγει πρώτος θα είναι 28.000Χ36 κλπ κλπ.

Κάθε νίκη στην League Phase δίνει στην ομάδα που θα την πετύχει 400.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 133.000. Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει στην πρώτη οκτάδα θα πάρει ακόμα 400.000, από τις θέσεις 9-16 το ποσό είναι 200.000 ενώ αν πάει στα Play Offs 200.000. Αν το «τριφύλλι» περάσει στους «16» θα λάβει ακόμα 800.000, η πρόκριση στα προημιτελικά δίνει 1.300.000, στα ημιτελικά 2.500.000 στον τελικό 4.000.000, ενώ η κατάκτηση ακόμα 3.000.000.