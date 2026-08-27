Στο απίστευτο θρίλερ του Κράλοβε η Χράντετς ισοφάρισε στο 92' με τον Νταρίντα, αλλά ο ψυχωμένος Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference League με πέναλτι του Ντέσερς στο 125'!

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του κι έβγαλε τα μάτια του για άλλη μια φορά χάνοντας την πρόκριση στην κανονική διάρκεια με γκολ στο τέλος, ωστόσο έβγαλε ψυχή και καρδιά στην παράταση και παρ' ότι έπαιζε οριακά με δέκα παίκτες λόγω του προβλήματος του Ταμπόρδα, κατόρθωσε με το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Ντέσερς να τελειώσει τη δουλειά και να προκριθεί. Ο Αύγουστος είναι ο... μήνας του.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατέφυγε στο 4-4-2 για ακόμη ένα παιχνίδι κρατώντας στον πάγκο τους Γιάγκουσιτς και Αντίνο. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Πένια. Στο κέντρο της άμυνας δεξιά ο Ντε Φράι και αριστερά ο Φαν Ντρόνγκελεν. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Καμαρά και Τσιριβέγια έχοντας δεξιά τους τον Πελίστρι και αριστερά τους τον Ταμπόρδα. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκαν οι Τεττέη και Λιβάι.

Ο Ντέιβιντ Χόρεζς από την άλλη πήγε σε τριάδα κι ένα 3-4-2-1. Μπροστά από τον τερματοφύλακα, Ζαντραζίλ πήραν θέση από τα αριστερά προς τα δεξιά ως κεντρικοί αμυντικοί οι Ούχρινκατ, Σίχακ και Τσεχ. Ως δεξιός φουλ μπακ ξεκίνησε ο Λούντβιντσεκ και ως αριστερός ο Χόρακ.

Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Νταρίντα και Ντάντσακ. Μπροστά τους έπαιξαν οι Φαν Μπούρεν και Ουμάρ ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Μιχάλικ.

«Σωτήρες» οι Κάτρης και Πένια στο πρώτο 20λεπτο

Η Χράντετς Κράλοβε ξεκίνησε καλά το παιχνίδι θέλοντας να εκμεταλλευτεί στα πρώτα λεπτά το ψυχολογικό μπουστ που πήρε μέσα από την ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί της πριν την έναρξη του αγώνα.

Στο 3' είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή οι Τσέχοι. Έπειτα από πλάγιο, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, ο Χοράκ γύρισε τη μπάλα με το κεφάλι, αλλά ο Κάτρης με προβολή πρόλαβε τον επερχόμενο Μιχάλικ.



Δώδεκα λεπτά αργότερα, η Χράντετς απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με διπλή προσπάθεια, αλλά βρήκε απέναντί της ισάριθμες φορές τον Πένια. Σέντρα του Νταντσάκ, εκτέλεση του Χοράκ από πλάγια θέση, έβγαλε με τα πόδια ο Πένια, ο Ντε Φράι έδιωξε με τακουνάκι, ο Φαν Μπούρεν σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Ισπανός κίπερ απέκρουσε ξανά.



Ακολούθησε από μία αναγκαστική αλλαγή για την κάθε ομάδα και διάφορες διακοπές για μικροτραυματισμούς, που έριξαν τον ρυθμό. Η επόμενη καλή φάση στο ματς άργησε αρκετά και ήταν η πρώτη για τον Παναθηναϊκό, που μέχρι τότε είχε μόνο κάποιες προϋποθέσεις.



Μία και καλή ευκαιρία με τον Λιβάι για τον Παναθηναϊκό

Στο 40ο λεπτό οι «πράσινοι» έκαναν μία ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Τεττέη έστρωσε στον Λιβάι Γκαρσία κι εκείνος από τα όρια της περιοχής και κεντρικά σημάδεψε λίγο άουτ.



Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, το «τριφύλλι» είχε μία ακόμη καλή στιγμή, όταν ο Κυριακόπουλος έβγαλε υποδειγματική σέντρα στον Λιβάι, αλλά δεν βρήκε καλά τη μπάλα με το πλασέ κι εκείνη πέρασε αρκετά άουτ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο και σκόραρε με τον «killer» Ντέσερς

Στο δεύτερο μέρος, η Χράντετς δεν ήταν όσο ενεργητική παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος και ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά άρχισε να παίρνει τα ηνία του του αγώνα.

Οι «πράσινοι» ήταν εκείνοι που είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 59ο λεπτό. Σέντρα του Κυριακόπουλου, οι Τσέχοι έδιωξαν, η μπάλα έφτασε στον Κοντούρη, εκείνος σούταρε στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το οριζόντιο δοκάρι του Ζαντραζίλ.

Δέκα λεπτά μετά ήρθε η επόμενη τελική των «πρασίνων». Ο Καμαρά βρήκε με ωραία διαγώνια μπαλιά τον Αντίνο, εκείνος έκανε υποδειγματικό κοντρόλ, έβαλε τον αντίπαλό του στην περιοχή, βρήκε χώρο και εκτέλεσε, αλλά ο Ζαντραζίλ μπλόκαρε.

Ίδια μοίρα είχε και το σουτ του Σλόντσικ ένα λεπτό μετά, όταν δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή του «τριφυλλιού», αλλά ο Πένια μπλόκαρε εύκολα.

Στο 72' ο Παναθηναϊκός βρήκε τη λύση που έψαχνε. Ο Ταμπόρδα έκανε μία ωραία εκτέλεση από το φάουλ και ο Ντέσερς με τρομερή κεφαλιά σκόραρε για το 0-1.

Κράτησε το πόδι στο... γκάζι ο Παναθηναϊκός, αλλά έχασε τις ευκαιρίες του

Οι «πράσινοι» δεν έμειναν στο ισχνό αυτό προβάδισμα του ενός γκολ κι έψαξαν να βρουν κι ένα ακόμη, που θα τους καθιστούσε απόλυτο φαβορί για την πρόκριση. Τρία λεπτά μετά το γκολ τους, ο Ταμπόρδα έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία από την πάσα του Λιβάι, αφού το ωραίο πλασέ του απέκρουσε ο Ζαντραζίλ.

Ακολούθησαν άλλες δύο καλές στιγμές τους, πρώτα με τον Λιβάι στο 80' κι έπειτα με τον Ντέσερς ένα λεπτό μετά, αλλά τα τελειώματα και των δύο μέσα από την περιοχή πέρασαν άουτ.

Κλείστηκε και ο Νταρίντα τον τιμώρησε ξανά στο τέλος

Κάπου εκεί, μη έχοντας να βάλει άλλον παίκτη στο κέντρο, ο Νίστρουπ αποφάσισε να περάσει τον Πάλμερ-Μπράουν στο ματς στη θέση του Κοντούρη, που τραυματίστηκε κι εκείνος και να γυρίσει το σύστημα σε τριάδα. Η ομάδα άρχισε και πάλι να πέφτει μέτρα, χωρίς όμως να κινδυνεύει όσο στο ματς της Αθήνας.

Και πάλι όμως οι Τσέχοι βρήκαν τη στιγμή τους και την εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Στο 90+2' έγινε η σέντρα από τα όρια της περιοχής και αριστερά, γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι με το κεφάλι ο Ούχρινκατ και ο επερχόμενος Νταρίντα στο απέναντι δοκάρι, που διέφυγε της προσοχής του Ντε Φράι, σκόραρε για το 1-1.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, που πήγε στην παράταση για να λύσουν εκεί τις διαφορές τους οι δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να βιώνει περίπου ότι στο προηγούμενο ματς στην Αθήνα, αλλά και το προ προηγούμενο στη Σόφια.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε σαν «λιοντάρι» και ο Ντέσερς τον πέρασε στη League Phase

Η Χράντετς μπήκε καλύτερα στο πρώτο μέρος του επιπλέον μισαώρου. Μπορεί να μην κατάφερε να φτιάξει πολλές μεγάλες στιγμές, αλλά ήταν κυρίαρχη έχοντας τον έλεγχο και όντας συνεχώς γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού.

Η καλύτερή στιγμή της ήταν στο 105' όταν ο Πένια απέκρουσε το σουτ του Τρούμπατς εκτός της περιοχής. Ένα λεπτό νωρίτερα είχε απειλήσει ο Σλόντσικ μ' ένα συρτό σουτ από τα όρια της περιοχής, που πέρασε άουτ. Είχαν και μία πολύ καλή αντεπίθεση, που έφυγαν τρεις μ' έναν, αλλά το γύρισμα που έγινε έστειλε τον κάτοχο της μπάλας πολύ πλάγια κι έτσι δεν υπήρξε στην ουσία ευκαιρία. Σημειωτέον πέτυχε κι ένα γκολ που ακυρώθηκε για φάουλ του Τσίχακ στον Καλάμπρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε η ίδια εικόνα, με την πίεση από τους Τσέχους να είναι έτι μεγαλύτερη και τον Παναθηναϊκό να παίζει με δέκα παίκτες λόγω των ενοχλήσεων που είχε ο Ταμπόρδα.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» άντεξαν και παρ' ότι φάνηκε αρχικά να χάνουν τη στιγμή τους, όταν ο Γιάγκουσιτς ηττήθηκε στο τετ α τετ από τον Ζαντράζιλ, βρήκε άλλη όταν ο Ντέσερς δέχθηκε το πάτημα του Νέτο, κέρδισε το πέναλτι και ο ίδιος ευστόχησε για το 1-2.

Αυτό έμελλε να είναι και το τελικό σκορ με τον Παναθηναϊκό να πληρώνει τους Τσέχους με το ίδιο νόμισμα, σκοράροντας στο φινάλε της παράτασης.

MVP: Ποιος άλλος; Ο γνωστός «killer» Σίριλ Ντέσερς, που μπήκε στο 60ο λεπτό και στην πρώτη του τελική σκόραρε για το 0-1 και στο φινάλε της παράτασης κέρδισε το πέναλτι και σκόρερ από την άσπρη βούλα για τη νίκη.

Στο ύψος τους: Ο Ινάκι Πένια έκανε το καθήκον του στο σημερινό ματς κρατώντας τον Παναθηναϊκό με μία εντυπωσιακή διπλή απόκρουση στο δύσκολο διάστημα στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά στο υπόλοιπο ματς με τις καλές τοποθετήσεις, τις επιτυχημένους εξόδους και τη βοήθεια που έδινε στην κυκλοφορία της μπάλας. Και ειδικά στην παράταση που η ομάδα πάλευε να κρατήσει το αποτέλεσμα.

Αδύναμος κρίκος: Πελίστρι και Τεττέη δεν μπόρεσαν να δώσουν όσα θα ήθελαν και γι' αυτό ήταν δικαίως εκείνοι που αντικαταστάθηκαν πρώτοι.

Η γκάφα: Δεδομένα εκείνη του Νέτο που πάτησε τον Ντέσερς στην γωνία της περιοχής, σ'ένα σημείο που δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνος.

Το στραγάλι: Ο Σάσα Στάγκεμαν δεν είχε καλή διαιτησία, αφού φάνηκε να μην έχει τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά στον πειθαρχικό έλεγχο. Την κρίσιμη φάση του πέναλτι δεν την είδε, αλλά την κατέδειξε μετά την παρέμβαση του VAR.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο να τελειώσει το ματς στην κανονική διάρκεια. Αυτοκτόνησε και πάλι, όμως παρ' ότι λαβωμένος, πάλεψε με όλο του είναι στην παράταση, βρήκε τη στιγμή που έψαχνε και πήρε εκείνο που επιζητούσε κόντρα στην ροή του αγώνα σε κείνο το σημείο.

Ενδεκάδες:

Χράντετς Κράλοβε (πρ. Χόρεζς): Ζαντραζίλ, Ούχριντακ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιντσεκ (77' Βαλέντα), Χόρακ, Νταρίντα, Ντάντσακ (77' Τρούμπατς), Φαν Μπούρεν, Ουμάρ (60' Σλόντσικ), Μιχάλικ (21' Βλκάνοβα (119' Νέτο)).

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης (60' Καλάμπρια), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια (30' Κοντούρης (97' λ.τ. Γιάγκουσιτς) Πελίστρι (60' Αντίνο), Ταμπόρδα, Τεττέη (60' Ντέσερς), Λιβάι (82' Πάλμερ-Μπράουν).