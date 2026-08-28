Ντέσερς: «Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν όλη η ομάδα, όχι εγώ»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και ανέλυσε τη σημασία της πρόκρισης, αλλά και γιατί δεν θεωρεί τον εαυτό του τον πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν ο MVP της χθεσινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε, αφού πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή και σκόραρε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, κερδίζοντας μάλιστα και το πέναλτι για το νικητήριο γκολ στο φινάλε της παράτασης.

Ο Νιγηριανός επιθετικός συνέχισε από κει που σταμάτησε στη Σόφια, όπου είχε σημειώσει και πάλι το γκολ της πρόκρισης στην παράταση κι έδειξε γιατί οι «πράσινοι» επένδυσαν σε εκείνον τόσα χρήματα, αλλά και πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του την περσινή σεζόν.

Μετά το φινάλε του αγώνα και όταν κόπασαν οι πανηγυρισμοί της πρόκρισης, εκείνος μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στην Τσεχία και εξήγησε γιατί δεν θεωρεί τον εαυτό του ως τον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς.

«Δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Πιστεύω ότι πρωταγωνιστής είναι όλη η ομάδα, όλο το staff, όλοι όσοι δούλεψαν πολύ σκληρά αυτό το καλοκαίρι για να πετύχουμε τον πρώτο μας στόχο.

Αν δεις πώς έτρεχε και πάλευε σήμερα κάθε παίκτης, τότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που στο τέλος κατάφερα να πετύχω τα δύο γκολ. Όμως αυτή είναι μια πραγματική νίκη της ομάδας, του τεχνικού επιτελείου, όλων μέσα και γύρω από τον σύλλογο, των φιλάθλων, όλων.

Πρώτα απ’ όλα, δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Πρωταγωνιστής είναι όλη η ομάδα, γιατί ο καθένας έδωσε τη δική του μάχη και όλοι έτρεξαν και πάλεψαν. Φυσικά, είμαι χαρούμενος για την πρόκριση και για τα δύο γκολ που πέτυχα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για την ομάδα.

Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, έδωσε συνεχόμενα παιχνίδια και μάχες για να κερδίσει όλους τους αγώνες και να μην μείνει εκτός Ευρώπης. Ήταν ένας μεγάλος στόχος και, πλέον, μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα».

Έπειτα, εξήγησε τη σημασία της πρόκρισης που στην ουσία έφερε την επίτευξη του πρώτου σημαντικού check point της σεζόν, αφού εξασφάλισε την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας και της αφαίρεσε αρκετή πίεση.

«Πρώτα απ’ όλα, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, είναι πολύ σημαντικό που πετύχαμε τον πρώτο στόχο της σεζόν και προκριθήκαμε στη League Phase.

Φυσικά, το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Πρέπει να αποκτήσεις φυσική κατάσταση, έρχονται πολλοί νέοι παίκτες, υπάρχει νέο προπονητικό επιτελείο, οπότε αλλάζουν πολλά πράγματα.

Παράλληλα, αντιμετωπίζεις ομάδες που είναι πολύ δύσκολο να παίξεις απέναντί τους. Βλέπετε και τις ομάδες που αποκλείστηκαν σήμερα, όπως ο ΠΑΟΚ και η Ρέιντζερς, πολλές πολύ καλές ομάδες που έμειναν εκτός Ευρώπης. Επομένως, είμαστε πολύ χαρούμενοι που πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο.

Ελπίζω τώρα να φύγει λίγο η πίεση, να βελτιώσουμε ξανά το ποδόσφαιρό μας, να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε περισσότερο το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά μας»

Τέλος, τόνισε πως είναι χαρούμενος που επέστρεψε κι έτσι μπορεί να επιστρέψει με τα γκολ του κάτι στην ομάδα και τον κόσμο, που τον στήριξαν σε όλη τη δύσκολη περίοδο που πέρασε.

«Φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα μετά από μια δύσκολη περίοδο και που μπορώ να πετυχαίνω γκολ, σημαντικά γκολ.

Ήταν, όπως είπατε, μια πολύ δύσκολη περίοδος. Πιστεύω ότι οποιοσδήποτε μπορεί να σκοράρει. Έχουμε καλούς επιθετικούς, καλούς αμυντικούς, καλούς παίκτες στην επίθεση.

Εγώ, πάντως, είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ που πέτυχα. Και είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ, μέσα από αυτά τα γκολ, να ανταποδώσω στον σύλλογο και στους φιλάθλους όλη την αγάπη και τη στήριξη που μου έδειξαν κατά τη διάρκεια της δύσκολης προηγούμενης περιόδου.

Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας.

Όπως είπα, τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά. Και, πράγματι, με τα γκολ και τη χαρά που μου έδωσαν, κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα».