Παναθηναϊκος: Παίκτης της Χράντετς επιτέθηκε στον Κυριακόπουλο, καταγγελία του Τριφυλλιού στην UEFA
Πρόκριση - θρίλερ για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ απέκλεισε την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία με πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης και το φινάλε ήταν... επεισοδιακό!
Πέρα από τα μπουκάλια που έπεσαν από την εξέδρα, μετά το τέλος του αγώνα κι ενώ οι Πράσινοι πήγαιναν να πανηγυρίσουν με τους οπαδούς τους, υπήρξε απρόκλητη επίθεση από διαπιστευμένο άτομο των Τσέχων.
Όπως προέκυψε ήταν τερματοφύλακας της Χράντετς που δεν αγωνίστηκε και μετά την ένταση πήγε και απολογήθηκε στον διεθνή Έλληνα μπακ, ο οποίος τον συγχώρεσε.
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην UEFA.
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