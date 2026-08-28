Ντέσερς: «Χαίρομαι που έδωσα πράγματα στον Παναθηναϊκό έπειτα από μια δύσκολη χρονιά»

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά τη νίκη - πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Χράντετς.

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη θέση του στη League Phase του Conference League, καθώς απέκλεισε τη Χράντετς Κράλοβε και έκανε το 3Χ3 στα προκριματικά. Πρωταγωνιστής του Τριφυλλιού ήταν ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος σκόραρε τα δυο γκολ των Πράσινων.

Ο Νιγηριανός φορ μίλησε στο ΣΚΑΪ μετά τον αγώνα και εξέφρασε τη χαρά του που πλέον προσφέρει στον Παναθηναϊκό έπειτα από μια δύσκολη σεζόν, στην οποία ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τα πρώτα μου γκολ μάς έδωσαν την πρόκριση. Είναι μια ιδιαίτερη φάση στη χρονιά, γίνονται αλλαγές, έρχονται νέοι παίκτες, υπάρχει πίεση. Πλέον προκριθήκαμε, μπορεί η πίεση να μικρύνει και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο σαν ομάδα.

Είναι ωραίο να σκοράρεις στην παράταση, αλλά προτιμώ να το αποφεύγω. Χαίρομαι που έδωσα πράγματα στον Παναθηναϊκό έπειτα από μια δύσκολη χρονιά. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Μεγαλώνω και εγώ και μεγαλώνει και η ομάδα».