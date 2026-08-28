Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί στην League Phase του Conference League, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στις 15 Οκτωβρίου και το τελευταίο 17 Δεκεμβρίου.

Στην League Phase του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση και σήμερα Παρασκευή θα μάθει τους αντιπάλους του μετά την κλήρωση.

Το πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα το δώσει στις 15 Οκτωβρίου ενώ το τελευταίο στις 17 Δεκεμβρίου.

Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών της League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 15/10

2η αγωνιστική: 22/10

3η αγωνιστική: 5/11

4η αγωνιστική: 26/11

5η αγωνιστική: 10/12

6η αγωνιστική: 17/12

Φυσικά μένει να δούμε αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί για να ξέρουμε και πότε θα δώσει τους επόμενους αγώνες.