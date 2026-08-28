Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των αγώνων των «πρασίνων» στην League Phase του Conference League
Στην League Phase του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση και σήμερα Παρασκευή θα μάθει τους αντιπάλους του μετά την κλήρωση.
Το πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα το δώσει στις 15 Οκτωβρίου ενώ το τελευταίο στις 17 Δεκεμβρίου.
Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών της League Phase του Conference League
1η αγωνιστική: 15/10
2η αγωνιστική: 22/10
3η αγωνιστική: 5/11
4η αγωνιστική: 26/11
5η αγωνιστική: 10/12
6η αγωνιστική: 17/12
Φυσικά μένει να δούμε αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί για να ξέρουμε και πότε θα δώσει τους επόμενους αγώνες.
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