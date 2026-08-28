Conference League: Οι 36 ομάδες και οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση - θρίλερ με 2-1 στην Τσεχία επί της Χράντετς Κράλοβε και να τσεκάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Τα δυο γκολ του Ντέσερς αρκούσαν για να κάμψουν την αντίσταση των Τσέχων και να στείλουν το Τριφύλλι στην τρίτη τη τάξει κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, βοηθώντας παράλληλα την Ελλάδα να παραμείνει δυναμικά στο κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA.
Κάπως έτσι προστέθηκε στις 36 ομάδες που θα συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης και θα συμμετέχει στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8), όπου θα βρεθεί στο 2ο pot δυναμικότητας. Από εκεί και πέρα θα κληρωθεί με έξι ομάδες - μια από κάθε γκρουπ δυναμικότητας - και θα ολοκληρώσει την πορεία του στη League Phase μετά από σύνολο έξι αγωνιστικών.
1o Pot
Αταλάντα
Μπράγκα
Άγιαξ
Φράιμπουργκ
Μονακό
Κοπεγχάγη
2ο Pot
Μίντιλαντ
Ερυθρός Αστέρας
Γάνδη
Παναθηναϊκός
Πάφος
Μπράιτον
3ο Pot
Λουγκάνο
Χετάφε
Kups
Τβέντε
Μπόρατς Μπάνια Λούκα
Σεντ Τρούιντεν
4ο Pοτ
Μπραν
Χαρτς
Καϊράτ Αλμάτι
Τράμπζονσπορ
Κραϊόβα
Ρίγα
5ο Pot
Χάιντουκ Σπλιτ
Γιάμπλονετς
Λαρν/ Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Νόρτζελαντ
Ίντερ ΝτΈσκάλδες
6ο Pot
Τουν
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Ζαλγκίρις Κάουνο
Μιάλμπι
Ιμπέρια
Εγκνατία
Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League
- 1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026
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