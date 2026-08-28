Συμπληρώθηκε το παζλ της League Phase του Conference League, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8) τους έξι αντιπάλους του.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση - θρίλερ με 2-1 στην Τσεχία επί της Χράντετς Κράλοβε και να τσεκάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Τα δυο γκολ του Ντέσερς αρκούσαν για να κάμψουν την αντίσταση των Τσέχων και να στείλουν το Τριφύλλι στην τρίτη τη τάξει κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, βοηθώντας παράλληλα την Ελλάδα να παραμείνει δυναμικά στο κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA.

Κάπως έτσι προστέθηκε στις 36 ομάδες που θα συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης και θα συμμετέχει στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8), όπου θα βρεθεί στο 2ο pot δυναμικότητας. Από εκεί και πέρα θα κληρωθεί με έξι ομάδες - μια από κάθε γκρουπ δυναμικότητας - και θα ολοκληρώσει την πορεία του στη League Phase μετά από σύνολο έξι αγωνιστικών.

1o Pot

Αταλάντα

Μπράγκα

Άγιαξ

Φράιμπουργκ

Μονακό

Κοπεγχάγη

2ο Pot

Μίντιλαντ

Ερυθρός Αστέρας

Γάνδη

Παναθηναϊκός

Πάφος

Μπράιτον

3ο Pot

Λουγκάνο

Χετάφε

Kups

Τβέντε

Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Σεντ Τρούιντεν

4ο Pοτ

Μπραν

Χαρτς

Καϊράτ Αλμάτι

Τράμπζονσπορ

Κραϊόβα

Ρίγα

5ο Pot

Χάιντουκ Σπλιτ

Γιάμπλονετς

Λαρν/ Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Νόρτζελαντ

Ίντερ ΝτΈσκάλδες

6ο Pot

Τουν

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ζαλγκίρις Κάουνο

Μιάλμπι

Ιμπέρια

Εγκνατία

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League