Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός 1-2: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη με 1-2 του Παναθηναϊκού επί της Χράντετς Κράλοβε που έστειλε τους πράσινους στη League Phase του Conference League.
Με γκολ του Ντέσερς από το σημείο του πέναλτι στο 125' ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στην Τσεχία επί της Χράντετς Κράλοβε και μαζί την πρόκριση για τη League Phase του Conference League.
Ο Ντέσερς είχε ανοίξει το σκορ στο 72' με τον Νταρίντα να ισοφαρίζει στο 92' στέλνοντας το ματς στην παράταση και εκεί οι πράσινοι με το πέναλτι στις καθυστερήσεις πήραν μια συγκλονιστική πρόκριση.
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME
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