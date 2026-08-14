Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες πρόκρισης απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε
Τη Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να περάσει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να βρεθεί στη League Phase του Conference League.
Οι «πράσινοι» μετά τις ΤΣΣΚΑ 1948 και Πάσκι, θέλουν να αφήσουν εκτός συνέχειας και τους Τσέχους, με το πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Αυγούστου (Πέμπτη) στο ΟΑΚΑ.
Στο πλαίσιο αυτό ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, που αναλύει πολλαπλά δεδομένα και παραμέτρους, έδωσε τις πιθανότητες πρόκρισης. Φαβορί είναι το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ με ποσοστό 55%, ωστόσο το υπόλοιπο 45% για τη Χράντετς μας δείχνει πως τα πράγματα είναι... μοιρασμένα, πριν την πρώτη σέντρα σε αυτό το ζευγάρι.
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