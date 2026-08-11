Ο Παναθηναϊκός αναζητεί την πρώτη νίκη στην ιστορία του κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες κόντρα στον «πρόγονό» της. Αποστολή στη Βουλγαρία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (20:30-SKAI-Live από το Gazzetta) ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό του μέλλον κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, αφού μετά από το 1-1 στο ΟΑΚΑ στο πρώτο μεταξύ των δύο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League είναι όλα ανοιχτά για την πρόκριση.

Οι «πράσινοι» πρέπει να κερδίσουν για να βρεθούν στα Play Offs της διοργάνωσης, αν δεν θέλουν να μπλέξουν σε παρατάσεις και πέναλτι. Η διαφορά επιπέδου μεταξύ του «τριφυλλιού» και των Βούλγαρων μπορεί να το κάνει να αισιοδοξεί πως μπορεί να πετύχει κάτι, που δεν κατάφερε στο παρελθόν, παρά τις ευκαιρίες που είχε.

Και εξηγούμαστε. Η ΤΣΣΚΑ 1948 προέρχεται από την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην κανονική ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όταν εκείνη συγχωνεύτηκε με την Λίτεξ Λόβετς για να πάρει το δίπλωμά της και να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Πολλοί φίλοι, παράγοντες και παλιοί παίκτες της ομάδας αντέδρασαν γιατί θεωρούσαν πως αλλοιώνεται η ταυτότητά της κι έτσι ίδρυσαν την τωρινή αντίπαλο του Παναθηναϊκού ως αντίδραση.

Κάπως έτσι, λοιπόν, οι «πράσινοι» έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν δύο φορές σε ευρωπαϊκά κύπελλα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας χωρίς να έχουν καταφέρει όχι μόνο να προκριθούν, αλλά και να κερδίσουν απλώς.

Η πρώτη φορά ήταν τη σεζόν 1972-1973 στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, το «τριφύλλι» έχασε με 2-1 εκτός έδρας και ύστερα ηττήθηκε με 0-2 στην έδρα σ' έναν επεισοδιακό αγώνα, ο οποίος έγινε δύο φορές. Αυτό γιατί την πρώτη, που ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με 2-1 κι έστειλε το ματς στα πέναλτι, ο διαιτητής μπερδεύτηκε κι έληξε νωρίτερα τη διαδικασία (στο 4ο πέναλτι, όταν το έχασε ο Παναθηναϊκός) κι έτσι μετά από παράπονα του αθηναϊκού κλαμπ, η UEFA αποφάσισε να γίνει ξανά το ματς.

Τη δεύτερη φορά, τη σεζόν 1988-1989 στο Κύπελλο Κυπελλούχων, η ΤΣΣΚΑ είχε στη σύνθεσή της τον θρυλικό Βούλγαρο ποδοσφαιριστή Χρίστο Στόιτσκοφ. Στο πρώτο ματς οι «πράσινοι» έχασαν με 2-0 εκτός έδρας και στην έδρα τους ηττήθηκαν με 1-0 στη ρεβάνς.

Επομένως, το «τριφύλλι» θέλει να ξορκίσει απόψε την αρνητική παράδοση και να πετύχει έτσι την πρώτη του νίκη και συνάμα πρόκριση απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα από τη Βουλγαρία.

Γιατί με τις υπόλοιπες που έχει αντιμετωπίσει από τη συγκεκριμένη χώρα, δηλαδή τις Πίριν, Λίτεξ Λόβετς και Μπότεφ Πλόβντιβ μετράει ισάριθμες προκρίσεις με 5/6 νίκες.

Το απόλυτο του Νίστρουπ

Για να μην λέμε όμως μόνο τους αρνητικούς οιωνούς, υπάρχει κι εκείνος που αφορά τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τα προκριματικά.

Βλέπετε μιλάμε για έναν προπονητή, που όχι απλώς δεν έχει αποκλειστεί ποτέ σε προκριματικά, αλλά δεν έχει χάσει κανένα από τα 20 παιχνίδια που έχει δώσει.

Ο Δανός τεχνικός ήρθε από την Κοπεγχάγη μετρώντας 3/3 διαδικασίες στις οποίες ξεκίνησε από τον δεύτερο γύρο, όπως συμβαίνει και φέτος, δηλαδή κατόρθωσε και τις τρεις φορές να μπει στους ομίλους/League Stage της διοργάνωσης που βρισκόταν.

Αναλυτικά τι έχει κάνει στα προκριματικά

2023-2024 (Champions League)

Μπρέινταμπλικ - Κοπεγχάγη 0-2 και Κοπεγχάγη - Μπρέινταμπλικ 6-3 (2ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Σπάρτα Πράγας 0-0 και Σπάρτα Πράγας - Κοπεγχάγη 1-1 κ.δ. και 3-3 παρ. (5-7 πεν.) 3ος γύρος

Ράκοφ - Κοπεγχάγη 0-1 και Κοπεγχάγη - Ράκοφ 1-1 (Play Offs)

2024-2025 (Conference League)

Μπρούνο Μάγκπις - Κοπεγχάγη 0-3 και Κοπεγχάγη - Μπρούνο Μάγκπις 5-1 (2ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Μπάνικ Οστράβα 1-0 και Μπάνικ Οστράβα - Κοπεγχάγη 2-2 (3ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Κιλμάρνοκ 2-0 και Κιλμάρνοκ - Κοπεγχάγη 1-1 (Play Offs)

2025-2026 (Champions League)

Κοπεγχάγη - Ντρίτα 2-0 και Ντρίπα - Κοπεγχάγη 0-1 (2ος γύρος)

Μάλμε - Κοπεγχάγη 0-0 και Κοπεγχάγη - Μάλμε 5-0 (3ος γύρος)

Βασιλεία - Κοπεγχάγη 1-1 και Κοπεγχάγη - Βασιλεία 2-0 (Play Offs)

2026-2027 (Conference League)