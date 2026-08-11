Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ 1948 έχει ετοιμάσει παγίδες στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον κύριο χρηματοδότη της ομάδας.

Στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 δεν κρύβουν ότι πιστεύουν στην πρόκριση επί του Παναθηναϊκού.

Ο κύριος χρηματοδότης της ομάδας, ο Τσβετομίρ Ναϊντένοφ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media υποστήριξε ότι ο προπονητής Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ έχει ετοιμάσει δύσκολες παγίδες στο τριφύλλι.

«Καλή επιτυχία στην ΤΣΣΚΑ και τη Λέφσκι», έγραψε αρχικά σε μία προσπάθεια να δείξει ότι οι ομάδες της χώρας πρέπει να είναι ενωμένες και να έχουν επιτυχίες όταν παίζουν εκτός συνόρων και πρόσθεσε:

«Ο στρατηγός από την Κονιόβιτσα έχει ετοιμάσει δύσκολες παγίδες για τον ελληνικό κολοσσό, τον Παναθηναϊκό». Συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφία του Αλεξαντρόφ, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους προπονητές στη χώρα.

Η ανάρτηση του Ναϊντένοφ



