Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της πρόκρισης - θρίλερ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός με το γκολ του Ραστόντερ στο 85' πήρε την πρόκριση με σκορ 2-2 κόντρα στην Πάκσι, έπειτα κι από τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία στον πρώτο αγώνα.

Στο 35' ο Πέτο σκόραρε για τους Ούγγρους και έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Στο 44' ήρθε η απάντηση. Η μπάλα έφτασε στον Γιάγκουσιτς, ο οποίος με φοβερή εκτέλεση έκανε το 1-1 και σήκωσε το ΟΑΚΑ στο πόδι.

Στο 57', όμως, ο Χόρβατ κέρδισε τη μονομαχία από τον Τουμπά, έκανε τη σέντρα και ο Γκιόρφι σκόραρε από κοντά. Στο 85', ωστόσο, έγινε το 2-2 και ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Ο Ταμπόρδα έκανε τη σέντρα, ο Ντε Φράι την κεφαλιά-πάσα στον Ραστόντερ, ο οποίος κοντρόλαρε και εκτέλεσε για το 2-2

Τα highlights του αγώνα



