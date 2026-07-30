Το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας (3/8, 15:00) θα γίνει η κλήρωση για τα Play Offs του Conference League (15:00), στην οποία θα συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε, όμως απέκλεισε την Πάκσι, στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, χάρη στο γκολ - πρόκριση του Ράστοντερ. Το Τριφύλλι θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την ΤΣΣΚΑ 1948 και την ερχόμενη Δευτέρα (3/8) θα μάθει τι θα την περιμένει στα Play Offs του Conference League.

H κλήρωση θα γίνει στις 15:00 και μαζί με τους Πράσινους θα είναι και ο ΠΑΟΚ, στο απευκταίο σενάριο που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Θυμίζουμε πως την ίδια ημέρα αρχικά θα γίνει η κλήρωση της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για τα Play Offs του Champions League (13:00) κι εν συνεχεία του Κυπελλούχου ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ για τον αντίστοιχο γύρο του Europa League.

Oι τρεις κληρώσεις θα μεταδοθούν τηλεοτπικά από το Cosmote Sports 1. Θυμίζουμε πως εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase έχουν οι τροπαιούχοι ΑΕΚ και ΟΦΗ, όπως και ο 2ος του περσινού πρωταθλήματος Ολυμπιακός.