Τι έχει ζητήσει από τους παίκτες του ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, ο... βραχνάς της αναποτελεσματικότητας, η εντολή στους χαφ και το «σουτάρετε» στους εξτρέμ.

Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να περιμένει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Κυριακής (11/10, 21:00-Live από το Gazzetta) στο Καραϊσκάκη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θέλει να δει την ομάδα του να μπαίνει δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό της και να προσπαθήσει να βρει ένα γρήγορο γκολ, ιδανικά μέσα στο πρώτο εικοσάλεπτο.

Στόχος είναι να μεταφέρει την πίεση στην πλευρά των «πράσινων», να τους υποχρεώσει να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις από νωρίς και να αξιοποιήσει την ώθηση που θα δώσει η κατάμεστη εξέδρα του Καραϊσκάκη.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές του, τόσο στο κομμάτι της πίεσης όσο και στην επιθετική λειτουργία. Για τον ίδιο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ελέγξει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, έχοντας εκείνος την κατοχή, κυκλοφορώντας την μπάλα με υπομονή από πίσω. Το βασικό ζητούμενο για εκείνον είναι να γίνει πιο αποτελεσματικός και να βρει τις λύσεις που θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει την υπεροχή του.

Η πίεση στον Πένια και το παράδειγμα της Γιαγκελόνια

Ένα από τα στοιχεία στα οποία έχει σταθεί ο Αλγκουαθίλ αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το build up του Παναθηναϊκού. Όταν οι «πράσινοι» προσπαθούν να ξεκινήσουν την ανάπτυξή τους από χαμηλά, με τον Πένια να έχει την μπάλα στα πόδια του, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να ασκήσουν έντονη πίεση, φτάνοντας μέχρι τα όρια της αντίπαλης περιοχής.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει από την πρώτη γραμμή πίεσης να δυσκολέψει την κυκλοφορία της μπάλας, να περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές του αντιπάλου και να τον οδηγήσει σε λάθη. Δεν θέλει να επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να αναπτύσσεται με άνεση και να βρίσκει εύκολα τους χώρους που χρειάζεται για να προχωρήσει την μπάλα προς την επίθεση.

Το παράδειγμα της αναμέτρησης με τη Γιαγκελόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί η ομάδα του σε αυτές τις συνθήκες. Η πίεση ψηλά είναι ένα από τα εργαλεία που θέλει να αξιοποιήσει ο Αλγκουαθίλ, προκειμένου ο Ολυμπιακός να ανακτά γρήγορα την κατοχή και να βρίσκεται πιο κοντά στην αντίπαλη εστία.

Το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί στην επίθεση

Η πίεση, όμως, από μόνη της δεν αρκεί. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τον Αλγκουαθίλ είναι η δυσκολία του Ολυμπιακού να σκοράρει με την ευκολία που θα ήθελε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στα παιχνίδια του Καραϊσκάκη, ειδικά όταν απέναντί του βρίσκεται ένας μεγάλος αντίπαλος και οι λεπτομέρειες μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται περισσότερες λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι και μεγαλύτερη συμμετοχή από ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα δεν έχουν την απαιτούμενη παρουσία κοντά στην αντίπαλη εστία. Ο Βάσκος τεχνικός έχει εξηγήσει από την πρώτη στιγμή στους χαφ του, και κυρίως σε εκείνους που αγωνίζονται στις θέσεις «6» και «8», ότι πρέπει να πατούν περισσότερο περιοχή, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του παιχνιδιού.

Δεν θέλει, δηλαδή, να περιορίζονται στην κυκλοφορία της μπάλας, στην ανασταλτική λειτουργία ή στην πρώτη πάσα για την ανάπτυξη. Περιμένει από τους μέσους του να συμμετέχουν πιο ενεργά στις επιθετικές ενέργειες, να ακολουθούν τις φάσεις και να προσφέρουν επιπλέον επιλογές στην τελική προσπάθεια.

Περισσότερες εκτελέσεις και από τους εξτρέμ

Αντίστοιχες είναι οι απαιτήσεις του Αλγκουαθίλ και από τους εξτρέμ του Ολυμπιακού. Από τους παίκτες που αγωνίζονται στα άκρα περιμένει μεγαλύτερη επιθετικότητα, περισσότερες κινήσεις προς την περιοχή και, κυρίως, μεγαλύτερη διάθεση να πάρουν την ευθύνη της εκτέλεσης.

Οι ακραίοι επιθετικοί δεν αρκεί να δημιουργούν ρήγματα με την ταχύτητα και την ατομική τους ενέργεια. Οφείλουν να γίνονται πιο απειλητικοί, να συγκλίνουν όταν τους δίνεται η δυνατότητα, να αναζητούν το σουτ και να μη διστάζουν να τελειώνουν οι ίδιοι τις φάσεις.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει περισσότερους ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν στην τελική ενέργεια και όχι να εξαρτάται η ομάδα αποκλειστικά από τον σέντερ φορ της. Όσο περισσότερες απειλές δημιουργούνται γύρω από την αντίπαλη περιοχή, τόσο δυσκολότερο γίνεται για την αντίπαλη άμυνα να προσαρμοστεί και να περιορίσει τις επιθετικές προσπάθειες.

Το γρήγορο γκολ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να δείξει ότι μπορεί να συνδυάσει την ένταση και την πίεση με την αποτελεσματικότητα. Ένα γρήγορο γκολ θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες, να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των γηπεδούχων και να υποχρεώσει τον αντίπαλο να αναζητήσει διαφορετικές λύσεις.

Για να συμβεί αυτό, όμως, δεν αρκεί η διάθεση για επιθετικό ποδόσφαιρο. Χρειάζεται σωστή εφαρμογή της πίεσης, περισσότερες παρουσίες στην περιοχή και αποφασιστικότητα στην τελική προσπάθεια.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του Αλγκουαθίλ: να παρουσιάσει έναν Ολυμπιακό που θα διεκδικήσει από την αρχή τον έλεγχο του ντέρμπι, αλλά παράλληλα θα έχει την απαιτούμενη ουσία για να μετατρέψει την επιθετική του δραστηριότητα σε γκολ. Γιατί η δυστοκία είναι ένα ζήτημα που οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούν να αγνοούν, ειδικά σε ένα παιχνίδι στο οποίο η νίκη έχει ξεχωριστή βαθμολογική και ψυχολογική αξία.