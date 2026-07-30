Η Άντερλεχτ υπέταξε με ανατροπή τη Χάμαρμπι και θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο κύβος ερρίφθη. Η Άντερλεχτ βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο της εντός έδρας ρεβάνς με τη Χάμαρμπι, όμως εν τέλει έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 3-1 και είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς θα μπουν ως ζευγάρι στις κληρώσεις των Play Offs για Europa και Conference League και θα μάθουν τον δρόμο τους, με βάση το αποτέλεσμα τους στον επόμενο γύρο.

Στις 14:00 ο ΠΑΟΚ θα μπει στην κληρωτίδα του Europa League, μαζί με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, ώστε να μάθει το τελευταίο του εμπόδιο για τη Legue Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Οι Ασπρόμαυροι θα δώσουν το παρών και στην κλήρωση του Conference League στις 15:00, καθώς εάν δεν προκριθούν από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League θα κληθούν να περάσουν στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, μέσω των Play Offs. Μαζί με τον ΠΑΟΚ θα είναι και ο Παναθηναϊκός, αφού απέκλεισε την Πάκσι.