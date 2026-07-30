Η Πάκσι προηγήθηκε στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όμως ο Γιάγκουσιτς ισοφάρισε πριν το ημίχρονο με υπέροχο γκολ.

Παναθηναϊκός και Πάκσι πήγαν ισόπαλες στα αποδύτηρια στο ημίχρονο της ρεβάνς τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με το Τριφύλλι να διατηρεί προβάδισμα πρόκρισης χάρη στο «διπλό» στην Ουγγαρία.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 35ο λεπτό, με δυνατό σουτ του Πέτο από τα όρια της περιοχής, σε φάση που οι Πράσινοι, προεξέχοντος του αρχηγού, Στέφαν Ντε Φράι, διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Τριαντάφυλλο Τσάπρα σε εναέρια μονομαχία. Θυμίζουμε πως σε αυτόν τον γύρο της διοργάνωσης δεν υπάρχει VAR.

Η ομάδα του Νίστρουπ ισοφάρισε το σκορ στο 44ο λεπτό. Έπειτα από κόντρες σε σουτ του Τσέριν και του Τσάπρα κι εκείνος έκανε ένα εξαιρετικό τελείωμα στέλνοντας τη μπάλα στο «Γ» της εστίας του Κόβατσικ για το 1-1, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

Το γκολ της Πάκσι για το 1-0

Το γκολ του Παναθηναϊού για το 1-1