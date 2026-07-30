Παναθηναϊκός - Πάκσι: Ο Ραστόντερ έκανε το 2-2 και τιμώρησε τους Ούγγρους με τον νέο κανονισμό
Ο Ελμίν Ραστόντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό. Στο 85' η Πάκσι έκανε αλλαγή, αλλά προκάλεσε καθυστέρηση, ο διαιτητής ζήτησε από τον Μπάλογκ να μείνει ένα λεπτό, έξω με τον νέο κανονισμό και ο Σκοπιανός φορ τιμώρησε τους φιλοξενούμενους.
Ο Σκοπιανός επιθετικός, μετά το γέμισμα του Ταμπόρδα και την κεφαλιά πάσα του Ντε Φράι, βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας και χωρίς να καθυστερήσει με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Ο Ραστόντερ πανηγύρισε, μάλιστα, με τον χαρακτηριστικό τρόπο κάνοντας με το χέρι του την κόμπρα που είναι έτοιμη να χτυπήσει.
Δείτε το γκολ
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