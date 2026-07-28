Παναθηναϊκός: Στον δρόμο του η ΤΣΣΚΑ 1948 εφόσον περάσει την Πάκσι
Η ΤΣΣΚΑ 1948 θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον οι Πράσινοι σφραγίσουν την πρόκρισή τους απέναντι στην Πάκσι. Η ομάδα του Nίστρουπ έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα στην Ουγγαρία, επικρατώντας με 2-1, και την Πέμπτη θα επιδιώξει να «κλειδώσει» το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Εκεί θα τον περιμένει η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει τη Σπαρτάκ Τρνάβα. Μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας (0-0 και το πρώτο ματς) και της παράτασης, οι Βούλγαροι επικράτησαν με 5-3 από την άσπρη βούλα και πήραν την πρόκριση.
Στο αγωνιστικό σκέλος, η Σπαρτάκ ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, χωρίς όμως να βρει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ανήκε στους Σλοβάκους, όταν το σουτ του Μπεγκάλα στο πρώτο ημίχρονο αποκρούστηκε εντυπωσιακά από τον Μαρίνοφ, ο οποίος κράτησε όρθια την ομάδα του και στο 58', σταματώντας ξανά τον ίδιο ποδοσφαιριστή.
Η πίεση της Σπαρτάκ συνεχίστηκε και στο 69', όταν ο Τρέλο σημάδεψε το δοκάρι, χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Στο τελευταίο τέταρτο, η ΤΣΣΚΑ 1948 ισορρόπησε το παιχνίδι και απείλησε κυρίως με δύο προσπάθειες του Ιλιεφ, χωρίς όμως να καταφέρει να λυγίσει την αντίπαλη άμυνα.
Η παράταση δεν άλλαξε τις ισορροπίες και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι Βούλγαροι ήταν απόλυτα εύστοχοι, σημειώνοντας και τα πέντε πέναλτί τους, ενώ ο Μαρίνοφ απέκρουσε την εκτέλεση του Λάοσιτς, χαρίζοντας στην ΤΣΣΚΑ 1948 (5-3) την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο. Αν ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώσει τον τίτλο του μεγάλου φαβορί και προκριθεί, τότε, στις 6 Αυγούστου θα υποδεχθεί την ΤΣΣΚΑ και στις 13 Aυγούστου θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία.
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