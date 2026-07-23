Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι με 2-1.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε την ανωτερότητά του στην Ουγγαρία και επικράτησε 2-1 της Πάκσι, ενώ θα μπορούσε να σημειώσει περισσότερα τέρματα.

Στο 41' με αυτογκόλ του Βας σε γύρισμα του Ζαρουρί έγινε το 1-0 για το τριφύλλι και στο 55' ο Αντίνο πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό σ' ευρωπαϊκή διοργάνωση για το 0-2.

Οι Ούγγροι μείωσαν στο 71' με δεξί πλασέ του Μπόντε.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης