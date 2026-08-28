Η ΕΠΟ συνεχάρη ΟΦΗ και Παναθηναϊκό για τις προκρίσεις τους στις League Phases του Europa League και του Conference League αντίστοιχα.

Τέσσερις θα είναι οι εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου στις League Phases των διοργανώσεων της UEFA, καθώς πέραν της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, ο ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός κατάφεραν να προκριθούν και να συνεχίσουν τα ευρωπαϊκά τους ταξίδια.

Οι Ομιλίτες επικράτησαν 2-0 στη Σόφια κι εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Europa League, ενώ αντίστοιχα οι Πράσινοι, νίκησαν τη Χράντετς Κράλοβε με 1-2 και θα συνεχίσουν στο Conference League.

Με αφορμή τις προκρίσεις αυτές, η ΕΠΟ έστειλε το δικό της μήνυμα σε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ ευχόμενη επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΕΠΟ

«Η ΕΠΟ συγχαίρει θερμά τον ΟΦΗ για την πρόκρισή του στη League Phase του UEFA Europa League και τον Παναθηναϊκό για την πρόκριση που εξασφάλισε στην αντίστοιχη φάση του UEFA Conference League.

Οι επιτυχίες των δύο ομάδων ενισχύουν τη θέση της χώρας μας στην κατάταξη της UEFA και, κυρίως, δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία ενόψει της προσπάθειας για την επιστροφή της Ελλάδας στην κορυφαία δεκάδα της βαθμολογίας.

Καλή επιτυχία στη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας».