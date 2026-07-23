Παρότι ήταν απίστευτα άστοχος, αν και δημιουργικός, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την Πάκσι στην Ουγγαρία και είναι φαβορί για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για τη νέα σεζόν, αφού επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Πάκσι και πήρε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της Αθήνας (30/07). Οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να είχαν φύγει με ακόμη καλύτερο σκορ, όμως η αστοχία τους δεν τους το επέτρεψε και μάλιστα παραλίγο να τους μπλέξει κιόλας όταν μείωσε η Πάκσι, ωστόσο μετά διαχειρίστηκαν καλά το ματς,

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πήγε με το αγαπημένο του 4-2-3-1. Ο Πένια κάθισε κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ο Τουμπά πήρε θέση δίπλα στον Ντε Φράι ενώ στα δύο άκρα της άμυνας παρατάχθηκαν οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Τσέριν και Καμαρά έχοντας μπροστά τους τον Γιάγκουσιτς. Στα «φτερά» της επίθεσης βρέθηκαν οι Ζαρουρί και Αντίνο ενώ στην κορυφή ο Τεττέη.

Από την άλλη ο Γκιόργκι Μπόγκναρ παρέταξε την Πάκσι σε 3-4-2-1. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Κοβάτσικ. Στο κέντρο της άμυνας η τριάδα αποτελείτο από τους Βας (κεντρικά), Σεκζάρντι (δεξιά) και Σαμπό (αριστερά). Τα δύο φουλ μπακ ήταν δεξιά ο Λενζέρ και αριστερά ο Ζέκε. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Γουίντεκερ και Μπάλογκ ενώ μπροστά τους πήραν θέση οι Παπ και Χαν. Στην κορυφή της επίθεσης τοποθετήθηκε ο Σάλαϊ.

Ο Παναθηναϊκός τα έχανε, η Πάκσι το έβαλε, αλλά στη δική της εστία

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νωθρά με την Πάκσι να βρίσκει μία τελική από στατική φάση μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ο Σάμπο πήρε την πρώτη κεφαλιά κι έδωσε ύψος στη μπάλα, ο Λένζερ πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αστόχησε από κοντά.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 8', αλλά τόσο το σουτ του Γιάγκουσιτς όσο κι εκείνο του Αντίνο, και τα δύο μέσα από την περιοχή, βρήκαν σε σώματα, με τη μπάλα να μην μπορέσει να φτάσει μέχρι την εστία και να απειλήσει τον Κόβατσικ.

Οι Ούγγροι απείλησαν με ένα ωραίο σουτ στην κίνηση του Παπ από κοντά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ ενώ στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός απάντησε με την κάθετη του Τσάπρα στον Αντίνο, το πλασέ του οποίου από πλάγια θέση απέκρουσε ο Κόβατσικ παραχωρώντας κόρνερ στο 19'.

Από την εκτέλεση αυτού η μπάλα έμεινε στα πόδια του Τσέριν μέσα στην περιοχή, εκείνος πλάσαρε, αλλά η μπάλα βρήκε εκ νέου σε σώμα.

Στο 25' ήταν η σειρά του Τεττέη να απειλήσει, όταν πήρε τη μπάλα στα όρια της περιοχής και δεξιά, έκανε τη ντρίμπλα και μπήκε μέσα, αλλά η εκτέλεσή του με το αριστερό πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κόβατσικ.

Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε λίγο. Η επόμενη ευκαιρία ήταν με την κεφαλιά του Αντίνο στο 38', που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έκαναν ωραία επίθεση, η μπάλα έφτασε από τα αριστερά στα δεξιά στον Ζαρουρί με γρήγορες πάσες, ο Μαροκινός έκανε τη χαμηλή σέντρα και ο Βας στην προσπάθειά του να διώξει με προβολή σκόραρε στην εστία της ομάδας του για το 0-1.

Λίγο έλειψε το «τριφύλλι» να βρει και δεύτερο γκολ στο 45+1', όταν ο Αντίνο έκανε την ατομική προσπάθεια, έφτασε κοντά στην περιοχή κι έβγαλε ωραία κάθετη στον Τεττέη, όμως εκείνος εκτελώντας από πλάγια θέση έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Σαρωτικό ξεκίνημα, αλλά μόνο 2-0 για τον Παναθηναϊκό

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο. Ο Παναθηναϊκός γύρισε ωραία τη μπάλα, εκείνη έφτασε στον Αντίνο, ο Αργεντινός έβγαλε ξανά τον Τεττέη τετ α τετ, αυτή τη φορά από καλή θέση, αλλά ο Έλληνας φορ πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Οι «πράσινοι» δεν σταμάτησαν εκεί. Και απείλησαν ξανά. Στο 56ο λεπτό ο Τεττέη προσπάθησε να ντριμπλάρει για να βγάλει την ομάδα στην αντεπίθεση, όμως κόπηκε από την άμυνα, αλλά από την απομάκρυνση αυτή βγήκε τετ α τετ ο Αντίνο, ο οποίος δεν λάθεψε και σκόραρε για το 2-0.

Ακολούθησαν άλλες δύο μεγάλες φάσεις με το «τριφύλλι». Αρχικά ξανά με τον Τεττέη, που αυτή τη φορά έκανε καλό τελείωμα, αλλά ηττήθηκε από τον Κόβατσικ κι έπειτα με τον Γιάγκουσιτς που βγήκε τετ α τετ, δοκίμασε ένα σκάψιμο, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Μείωσαν και μπήκαν ξανά στο ματς οι Ούγγροι

Στο 63' η Πάκσι έκανε αισθητή την παρουσία της, όταν σε ένα κόρνερ ο Πένια βγήκε να μαζέψει τη μπάλα, συγκρούστηκε με σώματα και την έχασε, αλλά το τελείωμα που δοκίμασε ο Μπόντε κατέληξε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι κι έπειτα άουτ.

Λίγα λεπτά μετά οι Ούγγροι έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία με κοντινή κεφαλιά του Ζέκε στο 68'. Ότι δεν κατάφεραν τότε, το έκαναν στο 71'. Εννιά λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς ήταν ο Μπόντε που σκόραρε και μείωσε 1-2 αναπτερώνοντας το ηθικό της Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός ηρέμησε το ματς και είχε μία ευκαιρία να πάρει ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων σε μία αντεπίθεση, όταν ο Κοντούρης έδωσε στον Πελίστρι, αλλά το πλάσε του έδιωξε με τα πόδια ο Κόβατσικ στο 80ο λεπτό.

Οι «πράσινοι» κυκλοφόρησαν τη μπάλα και διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι μέχρι το φινάλε. Εκεί έχασαν μία ευκαιρία με τον Ραστόντερ να κάνουν το 1-3 με τον Κόβατσικ να αποκρούει και πάλι και στη συνέχεια ο Καμαρά έκανε ένα φάουλ στα όρια της περιοχής στην τελευταία φάση του αγώνα.

Η εκτέλεση πήγε στο τοίχος, όμως στη συνέχεια, οι Ούγγροι κέρδισαν κόρνερ κι έμειναν ζωντανοί. Ο Ντε Φράι απομάκρυνε με το κεφάλι και το ματς έληξε με 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού.

MVP: Ο Αντίνο ήταν αρκετά ορεξάτος και αποτέλεσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την άμυνα της Πάκσι, αφού όχι μόνο απειλούσε και σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, αλλά και δημιουργούσε και φάσεις για τους συμπαίκτες του (έφτιαξε δύο τετ α τετ σε Τεττεή).

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Στέφαν Ντε Φράι έκανε μία μεστή εμφάνιση, όντας καλός τόσο όταν χρειαζόταν να αμυνθεί ψηλά όσο και όταν πιέστηκε το «τριφύλλι». Παράλληλα, συνεισέφερε αρκετά στην κυκλοφορία, δίνοντας ηρεμία στην ομάδα και ασφάλεια στις επιλογές.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Αναγκαστικά εδώ θα μπει ο Γκάμπορ Βας, ο οποίος στάθηκε άτυχος σε μία δύσκολη επέμβαση που προσπάθησε να κάνει με προβολή κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του δίνοντας έτσι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Η ΓΚΑΦΑ: Αναμφίβολα αυτή ανήκει στον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, που σε μια στιγμή που θα μπορούσε να βάλει οριστική ταφόπλακα στο ματς κάνοντας το 0-3 και να δώσει τεράστια προβάδισμα πρόκρισης στον Παναθηναϊκό, αποφάσισε αντί να δώσει στον Τεττέη, που είχε μπροστά του κενή εστία, να πάει στο τετ α τετ και να τελειώσει τη φάση μ' ένα περίτεχνο σκάψιμο και τελικά έστειλε τη μπάλα άουτ. Αποτέλεσμα η Πάκσι να μειώσει λίγο μετά και να μπει ξανά στο ματς.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Αρκετά καλός ο Βόσνιος διαιτητής Λούκα Μπίλπιγια, σ' ένα ματς που δεν είχε το VAR για να τον βοηθήσει, όμως δεν είχε δύσκολες φάσεις. Εκείνος σφύριζε όσο έπρεπε, προσπαθώντας να βοηθήσει στον ρυθμό του αγώνα. Ακόμη και στη δύσκολη φάση του δεύτερου γκολ του Παναθηναϊκού αντιλήφθηκε σωστά πως η μπάλα πήγε στον Αργεντινό από αντίπαλο και μέτρησε το τέρμα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στην έδρα της Πάκσι με 2-1, κι αν δεν ήταν τόσο άστοχος στην τελική προσπάθεια θα μπορούσε να είχε και πιο ευρύ σκορ. Λίγο έλειψε η προχειρότητά του στην τελική προσπάθεια να τον μπλέξει όταν μείωσε η Πάκσι, αλλά διαχειρίστηκε καλά το ματς.

Ενδεκάδες:

Πάκσι (πρ. Μπογκνάρ): Κοβάτσικ, Σάλαϊ (62' Μπόντε), Μπάλογκ, Χαν (62' Πέτο), Βας, Ζέκε, Παπ (62' Χόρβατ), Γουίντεκερ, Λένζερ (82' Κούζμα), Σεκζάρντι (46' Γκιόρφι), Σαμπό.

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Τουμπά, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσέριν (64' Τσιριβέγια), Καμαρά, Γιάγκουσιτς (79' Κοντούρης), Ζαρουρί (69' Πελίστρι), Αντίνο (69' Παντελίδης), Τεττέη (64' Ραστόντερ).