Campo de Fútbol de Vallecas: Ποιο είναι τελικά το «κοτέτσι» που ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος

Ο Μάριος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο «κοτέτσι» λόγω των διαστάσεων που είχε και το Gazzetta σας εξηγεί ποιο είναι το «Vallecas Stadium».

Η ΑΕΚ άγγιξε αλλά δεν κατάφερε ολοκληρώσει μία μυθική ανατροπή κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο (3-1) με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας στο Conference League και να σβήσει το ευρωπαϊκό της όνειρο.

Μετά το τέλος της ρεβάνς, ο πρόεδρος της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, χαρακτήρισε το γήπεδο του ισπανικού συλλόγου «κοτέτσι» λόγω των διαστάσεων που έχει, όπου η ομάδα ηττήθηκε με 3-0 και αποτέλεσε τον κύριο λόγο του αποκλεισμού.

Το Gazzetta σας δίνει το πιάτο την έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, το «Campo de Fútbol de Vallecas» ή αλλιώς «Valleca Stadium».

Τα 50 χρόνια ζωής και η φιλοξενία της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Στην ίδια τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα το στάδιο, υπήρχε το «Campo de la Calle de las Erillas» το οποίο φιλοξενούσε αγώνες από το μακρινό 1924 και από το 1957 αποτελούσε έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο. Το 1972 ξεκίνησαν τα έργα για το «Valleca Stadium» και το 1976 άνοιξαν οι πύλες του ολοκαίνουργιου γηπέδου για την ισπανική ομάδα, η οποία στην αρχή ήθελε να έχει χωρητικότητα 20.000 θέσεων αλλά λόγω των περιορισμών από την UEFA, έγινε συνολικά 15.500 θέσεων.

Στην αρχή λεγόταν «Nuevo Estadio de Vallecas» δηλαδή «Νέο στάδιο του Βαγιέκας» όμως το 1999 άλλαξε για πρώτη φορά ονομασία ελέω της πρώτης γυναίκας προέδρου στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, της Τερέσα Ριβέρο, η οποία ανέλαβε τις τύχες της Ράγιο το 1994.

Μετά από δημοψήφισμα, η Ριβέρο έλαβε το πράσινο φως και το γήπεδο πήρε το όνομα «Campo de Fútbol de Vallecas, Teresa Rivero», το οποίο κράτησε μέχρι και το 2011 μετά την αποχώρησή της από την προεδρία πριν ονομαστεί στο σημερινό «Valleca Stadium». Την ίδια χρονιά έγιναν κάποιες εργασίες στο γήπεδο όπως το μεγαλύτερο βάρος έπεσε το 2018 όταν απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία του γηπέδου καθώς κάποια τμήματα δεν ήταν ασφαλή.

Φέτος, στις 10 Μαϊου, το γήπεδο κλείνει 50 χρόνια ζωής από τη μέρα που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται ποδοσφαιρικούς αγώνες, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να είναι η μοναδική ομάδα που το χρησιμοποιεί.

Ωστόσο υπάρχει και μία ιστορία πριν την κατασκευή του γηπέδου. Στην προηγούμενη μορφή και έχοντας το όνομα «Campo de El Rodival», η Ατλέτικο Μαδρίτης χρειάστηκε να φιλοξενηθεί για περίπου τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο λόγος ήταν η επίθεση που δέχθηκε το δικό της γήπεδο το 1939 και καταστράφηκε ολοσχερώς, μεταναστεύοντας την Ατλέτικο στο στάδιο της Ράγιο.

Η αλλαγή που μείωσε τη χωρητικότητα

Το «Valleca Stadium» έχει αλλάξει τρεις φορές τη χωρητικότητα του και σε όλες έχει κληθεί να... μειώσει τις θέσεις παρά να τις αυξήσει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Η πρώτη ήταν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες του γηπέδου, το 1976, όταν αποφασίστηκε ότι από 20.000 θέσεις που υπήρχαν στο αρχικό πλάνο, το στάδιο θα φιλοξενεί 15.500 οπαδούς.

Το 2011 είχαμε νέα αλλαγή στο γήπεδο. Μέχρι τότε το γήπεδο ήταν κατάλληλο μόνο για αγώνες στην Ισπανία ωστόσο δεν τηρούσαν τα ευρωπαϊκά κριτήρια, κυρίως για τα κάγκελα που χώριζαν το γήπεδο με τις εξέδρες. Η αφαίρεσή τους ήταν αναγκαία (και οι οπαδοί το ήθελαν) ωστόσο για να συμβεί αυτό, έπρεπε να... θυσιαστούν δύο σειρές καθισμάτων και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Όπερ σημαίνει ότι το «Valleca Stadium» έπρεπε να χάσει συνολικά 792 θέσεις για να πάρει τη σημερινή του μορφή, οπότε ο αριθμός των καθισμάτων μειώθηκε στις 14.708 θέσεις. Παράλληλα το γήπεδο δεν διαθέτει κερκίδα στο βόρειο άκρο, το οποίο υπάρχει ένας μεγάλος τοίχος.

Τέλος, το Gazzetta σας είχε περιγράψει την κάκιστη κατάσταση που υπήρχε στα booth για τα media και δη, σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι διαστάσεις που έφεραν το ξέσπασμα του Ηλιόπουλου

Πάμε τώρα στο κομμάτι που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Οι διαστάσεις του γηπέδου πράγματι είναι μικρότερες αλλά η UEFA έχει δώσει το «οκ» για να γινόταν αγώνες εκεί, όπως και η ισπανική ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα, οι διαστάσεις είναι 100 x 65 μέτρα (δηλαδή 6.500 τ.μ.), σαφώς μικρότερο από την Allwyn Arena που είναι 105 x 68 μέτρα (δηλαδή 7.140 τ.μ.). Τι σημαίνει αυτό; ότι το γήπεδο της Ένωσης είναι σχεδόν 10% μεγαλύτερο από το γήπεδο της Ράγιο καθώς είναι πέντε μέτρα μεγαλύτερο στο μήκος και άλλα τρία μέτρα μεγαλύτερο στο πλάτος.

Αυτή η διαφορά είναι αρκετή για να μπλοκάρει κάποια ομάδα που έχει κύριο χαρακτηριστικό της την ταχύτητα σε ανοιχτούς χώρους και τις επιθέσεις από τα πλάγια, όπως η ΑΕΚ, η οποία χτύπησε τη Ράγιο από εκεί στη ρεβάνς.

Πάντως οι συγκεκριμένες διαστάσεις είναι εντός των κανονισμών της FIFA αλλά για την UEFA χρειάζεται ειδική άδεια καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία προτιμά διαστάσεις σαν της Allwyn Arena, δηλαδή 105 x 68 μέτρα. Ειδικά σε Champions League και Europa League αλλά η Ράγιο Βαγιεκάνο όπως και άλλα κλαμπ με παρόμοιο πρόβλημα, έχει λάβει ειδική άδεια για να το χρησιμοποιεί.