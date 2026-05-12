Βαγιεκάνο - Τζιρόνα 1-1: Βαθμός-χρυσάφι στο 90΄για τους Καταλανούς
Η μάχη που δίνει η Τζιρόνα για να παραμείνει στη La Liga συνεχίζεται! Οι Καταλανοί κατάφεραν αν μείνουν όρθιοι με γκολ στο 90΄στη Μαδρίτη και με το τελικό 1-1 στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο βρέθηκαν στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη. Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν στο ματς με τέρμα του Αλεμάο στο 86΄, σε ένα ματς που φάνηκε να αποτελεί την κατακλείδα στο ματς. Η Τζιρόνα ωστόσο δεν πέταξε λευκή πετσέτα κι έφτασε στην ισοφάριση με τον Στουάνι στο 90΄, με το τελικό 1-1 να της προσφέρει μια ανάσα τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της La Liga.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.