Η Τζιρόνα έσωσε την ισοπαλία στο 90΄απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο και με το 1-1 στη Μαδρίτη βρέθηκε στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η μάχη που δίνει η Τζιρόνα για να παραμείνει στη La Liga συνεχίζεται! Οι Καταλανοί κατάφεραν αν μείνουν όρθιοι με γκολ στο 90΄στη Μαδρίτη και με το τελικό 1-1 στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο βρέθηκαν στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη. Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν στο ματς με τέρμα του Αλεμάο στο 86΄, σε ένα ματς που φάνηκε να αποτελεί την κατακλείδα στο ματς. Η Τζιρόνα ωστόσο δεν πέταξε λευκή πετσέτα κι έφτασε στην ισοφάριση με τον Στουάνι στο 90΄, με το τελικό 1-1 να της προσφέρει μια ανάσα τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της La Liga.