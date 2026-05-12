La Liga: Μόλις έξι ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη σωτηρία, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος
Μπορεί η Μπαρτσελόνα να... καθάρισε την υπόθεση τίτλος στη La Liga την περασμένη Κυριακή (10/5), όταν και νίκησε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico, πηγαίνοντας στο +14, τρεις στροφές πριν το φινάλε, ωστόσο η... μάχη της παραμονής είναι πέρα για πέρα ζωντανή.
Ενώ βρισκόμαστε στην 35η αγωνιστική, που διεξάγεται το διήμερο 12 και 13 Μαϊου, μόλις έξι ομάδες έχουν εξασφαλίσει μαθηματικά τη σωτηρία. Φυσικά πρόκειται για τις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις και Θέλτα.
Από εκεί και πέρα, από την 7η θέση και την Χετάφε (45β.) μέχρι και την 18η Αλαβές (37β.) γίνεται ο κακός χαμός. Ακόμη και η ουραγός της βαθμολογίας, Ρεάλ Οβιέδο δεν έχει υποβιβαστεί μαθηματικά, αφού μετράει 29 πόντους και έχει να διεκδικήσει ακόμη 9.
Το φινάλε στην ισπανική λίγκα αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και σίγουρα η κατάσταση που ζούμε τώρα είναι πρωτόγνωρη.
Η βαθμολογία της La Liga
- Μπαρτσελόνα 91β.
- Ρεάλ Μαδρίτης 77β.
- Βιγιαρεάλ 69β.
- Ατλέτικο Μαδρίτης 63β.
- Μπέτις 54β.
- Θέλτα 50β.
- Χετάφε 45β.
- Σοσιεδάδ 44β.
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 44β.
- Ράγιο Βαγιεκάνο 43β.
- Οσασούνα 42β.
- Βαλένθια 42β.
- Σεβίλλη 40β.
- Έλτσε 39β.
- Εσπανιόλ 39β.
- Μαγιόρκα 39β.
- Τζιρόνα 39β.
- Αλαβές 37β.
- Λεβάντε 36β.
- Ρεάλ Οβιέδο 29β.
