Άθλια τα δημοσιογραφικά μπουθ του Βαγέκας και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι πως παίρνει άδεια για διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων... ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Παραδοσιακό γήπεδο το Βαγέκας, ρομαντικό, από άλλη εποχή, αλλά αυτό που αντικρίσαμε μπαίνοντας στα δημοσιογραφικά μπουθ είναι μια παρωδία!

Πρόκειται για τα χειρότερα δημοσιογραφικά γηπέδου στην Ευρώπη και πραγματικά είναι να απορείς πώς παίρνει αυτό το γήπεδο άδεια για να να διεξάγει αγώνες διοργανώσεων της UEFA και μάλιστα στα προημιτελικά του Conference League!

Με τα βίας βλέπουμε όλον τον αγωνιστικό χώρο, το έδρανο είναι ψηλό, αλλά υπάρχει μόλις μια καρέκλα για δύο θέσεις και αυτή κοντή! Συνεπώς ό,τι γράφεις, το γράφεις όρθιος!

Σε ερώτησή μας για το αν υπάρχουν ψηλές καρέκλες, η απάντηση ήταν «λυπούμαστε, όχι. Έχετε δίκιο». Τουλάχιστον υπάρχει ίντερνετ, κάτι είναι και αυτό, αν και συνάδελφοι σε άλλες θέσεις δεν έχουν ούτε ρεύμα!

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως στα σκαλοπάτια που έπρεπε να ανεβούμε για να βρεθούμε στα μπουθ ήταν γεμάτια κουτσουλιές περιστεριών!