Οι ποδοσφαιριστές της Ράγιο Βαγιεκάνο αναγνώρισαν την αξία της ΑΕΚ.

Οι παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο με τη λήξη του αγώνα έτρεξαν στον κόσμο τους και πανηγύρισαν την πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ισπανική ομάδα πέρασε για πρώτη φορά σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και οι ποδοσφαιριστές της το χάρηκαν με την ψυχή τους μπροστά στους 1.500 οπαδούς τους, που παραληρούσαν.

Την ίδια ώρα ο κόσμος της ΑΕΚ αναγνώριζε την υπερπροσπάθεια των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς. Όταν οι παίκτες της Ένωσης κινήθηκαν για τα αποδυτήρια, αυτοί της Ράγιο Βαγιεκάνο άφησαν για λίγο τους πανηγυρισμούς και στράφηκαν προς τους κιτρινόμαυρους.

Τους χειροκρότησαν για τη μάχη που έδωσαν και ουσιαστικά αναγνώρισαν την αξία των παικτών της Ένωσης που έδωσαν ό,τι είχαν για την πρόκριση.

