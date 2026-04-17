Η ΑΕΚ μπορεί να αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, όμως μετά το ματς οι Ενωσίτες αποθέωσαν τους πάικτες και τον Νίκολιτς, ενώ έστειλαν μήνυμα... τίτλου, για το πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ «άγγιξε» το όνειρο, όμως δεν κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα. Ο Δικέφαλος μέσα σε 51 λεπτά στη ρεβάνς «μάτσαρε» την ήττα της στη Μαδρίτη με 3-0, όμως το γκολ του Παλαθόν στο 60' έκρινε την πρόκριση υπέρ της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε τον κόσμο της να το πιστέψει και οι περίπου 30.000 Ενωσίτες που βρέθηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας δημιούργησαν τρομερή ατμφόσφαιρα, ενώ μετά τη λήξη ακολούθησαν φοβερές στιγμές.

Παρά την «πίκρα» του αποκλεισμού οι φίλοι της ΑΕΚ τραγούδησαν δυνατά τον ύμνο της ομάδας, σαν να είχε προκριθεί η ομάδα τους και αποθέωσαν τους παίκτες για την υπερπροσπάθεια, όπως και τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του.

Οι Ενωσίτες καταχειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου και έστειλαν μήνυμα... τίτλου ενόψει του πρωταθλήματος, καθώς ακούστηκαν από την εξέδρα «Να τοι οι πρωταθλητές» και «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, ολους θα τους τρελάνουμε».

Θυμίζουμε πως την ερχόμενη Κυριακή η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ούσα στο +5 τόσο από τους Θεσσαλονικείς, όσο και από τον Ολυμπιακό που την ίδια ημέρα θα φιλοξενηθούν για τελευταία φορά στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό.