Η εκπληκτική για 50 λεπτά ΑΕΚ διέλυσε τη Ράγιο Βαγεκάνο προηγούμενη με 3-0, έχασε δυο σπουδαίες ευκαιρίες μετά το 3-1 στο 60', αλλά δεν βρήκε το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση και αποκλείστηκε με 3-1 από τους ημιτελικούς του Confernce League.

Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής, άγγιξε μια επική ανατροπή, αντίστοιχη με εκείνη του 1977, αλλά δεν τα κατάφερε και παρά τη νίκη της με 3-1 είδε το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο φετινό Conference League να παίρνει τέλος στα προημιτελικά. Η Ένωση... έπνιξε στο πρώτο ημίχρονο τη Ράγιο με τα γκολ του Ζίνι και του Μαρίν μπαίνοντας ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης, ενώ σχετικά γρήγορα στο δεύτερο μέρος ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα με τον σούπερ Ζίνι να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Παλαθόν, ωστόσο, μείωσε αμέσως μετά για τη Ράγιο, ένα γκολ στο οποίο η ΑΕΚ παρά την υπερπροσπάθεια της δεν μπόρεσε να βρει απάντηση. «Καμίνι» η κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια που έσπρωξε τους παίκτες του Νίκολιτς σε όλο το ματς και αναγνώρισε την προσπάθεια και την πορεία με το ζεστό χειροκρότημα στο τέλος.

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Ζίνι ως παρτενέρ του Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, με τον Μαρίν και τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τελικά στην αριστερή πλευρά επιλέχθηκε ο Κουτέσα και όχι ο Περέιρα, με τον Κοϊτά να παραμένει δεξιά. Για τη Ράγιο Βαγεκάνο ο Ινίγο Πέρεθ επέλεξε ακριβώς τους 11 που είχαν ξεκινήσει και στο Βαγέκας, Ο Μπατάγια στο τέρμα, οι Τσαβαρία, Λουίζ Φελίπε, Λεζέν και Ράτσιου τετράδα στην άμυνα, οι Σις και Λόπεθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Γκαρθία, Παλαθόν και Ακομάχ τριάδα πίσω από τον προωθημένο Ντε Φρούτος.

Η ΑΕΚ... έπνιξε τη Ράγιο και μπήκε ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης με 2-0 στο ημίχρονο

Ήταν ένα πρώτο μέρος βγαλμένο από τα καλύτερα όνειρα των φίλων της ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με δύο γκολ μπροστά μπαίνοντας ξανά γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι βιαστικές ενέργειες των κιτρινόμαυρων στο πρώτο δεκάλεπτο λίγο έλειψε να στοιχίσουν με τη Ράγιο να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 6' μετά από ασταθή απόκρουση του Στρακόσια και άστοχο τελείωμα του Ράτσιου εξ επαφής, ενώ στο 10' μετά από λάθος του Μαρίν, το διαγώνιο σουτ του Γκαρθία έφυγε άουτ. Από εκεί και μετά όμως η ΑΕΚ μαζί με τη δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας... κατάπιε την ισπανική ομάδα.

Στο 12' η ΑΕΚ άγγιξε το προβάδισμα όταν μετά από σέντρα του Ρότα, ο αμαρκάριστος Βάργκα έστειλε με κεφαλιά την μπάλα ψηλά άουτ. Στο αμέσως επόμενο λεπτό όμως η Allwyn Arena πήρε... φωτιά. Ο Πήλιος εκτέλεσε δυνατά το πλάγιο, ο Ζίνι κέρδισε τον Σις με τζαρτζάρισμα μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε για το 1-0 στο 13'. Το προβάδισμα της Ένωσης άλλαξε εντελώς την ψυχολογία με την ΑΕΚ να αρχίζει να ασκεί τρομακτική πίεση και τη Ράγιο να τα έχει χαμένα. Οι κιτρινόμαυροι είχαν κλείσει τους Μαδριλένους στην περιοχή τους, με τον Ζίνι στο 30' να αδειάζει τον Λεζέν, αλλά τον Κουτέσα που τροφοδοτήθηκε να μην μπορεί να νικήσει τον Μπατάγια πλάγια μέσα από την περιοχή.

Οι κιτρινόμαυροι σφυροκοπούσαν τη Ράγιο με κάθε τρόπο. Ο Βάργκα στο 33' έπιασε μια κεφαλιά που μπλόκαρε εύκολα ο Μπατάγια, αλλά όλα έδειχναν ότι το δεύτερο γκολ θα ερχόταν για να βάλει και πάλι την ΑΕΚ στην υπόθεση πρόκριση. Κι αυτό ήρθε άμεσα. Ο Κοϊτά με μια προσωπική ενέργεια ντρίμπλαρε τον Ράτσιου, εκείνος τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή και ο Έσκας έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση και ψύχραιμα έγραψε το 2-0 στο 36' με τη Νέα Φιλαδέλφεια να... βράζει! Η Ένωση κέρδισε αρκετές στατικές μπάλες που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί, ενώ στο 45' ο Μαρίν απείλησε με ένα δυνατό μακρινό σουτ που ανάγκασε τον Μπατάγια να βγάλει δύσκολα σε κόρνερ.

Έδωσε τα πάντα, έφτασε στο 3-0 με τον σούπερ Ζίνι, αλλά δεν βρήκε απάντηση στο γκολ του Παλαθόν

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Ινίγο Πέρεθ που είχε ήδη αλλάξει από το πρώτο μέρος τον Γκαρθία με τον Εσπίνο, πέρασε στο παιχνίδι και τον Αλεμάο αντί του Ακομάχ. Η ΑΕΚ από τη στιγμή που είχε το παιχνίδι στο 2-0 χρειαζόταν ένα γκολ για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και δεν άργησε να το βρει με τη Νέα Φιλαδέλφεια στο πόδι! Οι κιτρινόμαυροι που δεν έκοβαν ρυθμό στο 51' έφεραν το ζευγάρι στα ίσια με τον Ζίνι να σκοράρει το δεύτερό του τέρμα στο ματς. Ο Κουτέσα έβγαλε τη σέντρα και ο Αγκολέζος φορ μέσα στην περιοχή έκανε ένα φοβερό άλμα και με κεφαλιά έγραψε το 3-0 μέσα σε ντελίριο στην Allwyn Arena!

Οι συγκλονιστικές εικόνες του '77, της μυθικής ανατροπής στο ίδιο γήπεδο επί της ΚΠΡ είχαν αρχίσει να αναβιώνουν, με τον Ζίνι στο 56' μετά από κόρνερ του Μαρίν να μην βρίσκει στόχο με κεφαλιά. Η Ράγιο ωστόσο στην πρώτη της απειλή μετά το δεκάλεπτο κατάφερε να μειώσει σε 3-1 ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Ο Ντίαθ που είχε περάσει αλλαγή βρήκε χώρο, είδε τον Παλαθόν που έμπαινε στην περιοχή και εκείνος με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσια για το 3-1. Η ΑΕΚ έψαχνε πλέον ξανά ένα γκολ για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα.

Η ΑΕΚ δεν άργησε να απειλήσει για τέταρτο γκολ, όταν στο 66' μετά από κλέψιμο ψηλά του Ρότα και γύρισμα, ο Ζίνι έβαλε το πόδι του με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ. Η μείωση του σκορ από πλευράς Ράγιο δεν πανικόβαλε την ΑΕΚ που άγγιξε ξανά το τέταρτο γκολ πάλι με τον Ζίνι στο 70'. Ο Βάργκα σέντραρε και ο Αγκολέζος επιθετικός ξανά με κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς την εστία, με τον Βαλεντίν να απομακρύνει σωτήρια για τους Ισπανούς σχεδόν πάνω στη γραμμή! Ο Νίκολιτς έριξε τον Ελίασον στο ματς αντί του Κουτέσα για να φρεσκάρει τα άκρα του, με τον Κοϊτά να πηγαίνει στην αριστερή πλευρά και τον Σουηδό δεξιά, ενώ λίγο αργότερα άλλαξε τον Ζίνι, τον καλύτερο παίκτη του ματς, βάζοντας στη θέση του τον Γκατσίνοβιτς.

Ένα μακρινό φάουλ του Ντίαθ στο 81' εξουδετέρωσε με λίγη δυσκολία ο Στρακόσα, με το κοινό της Νέας Φιλαδέλφειας να σπρώχνει την ΑΕΚ για ένα τέταρτο τέρμα με πολλή φωνή, με τους κιτρινόμαυρους να βγάζουν αναμενόμενα κούραση από την υπερπροσπάθεια. Ο Νίκολιτς παίζοντας τα πλέον όλα για όλα έριξε και τον Περέιρα στο παιχνίδι αντί του Πήλιου, όμως η Ένωση παρότι πάλεψε με κάθε τρόπο ως το φινάλε, δεν μπόρεσε να βρει το τέταρτο γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση και είδε το όμορφο και επιτυχημένο ευρωπαϊκό της ταξίδι να παίρνει τέλος στα προημιτελικά. Στο φινάλε των καθυστερήσεων μετά από λάθος του Στρακόσια, ο Ντε Φρούτος σημάδεψε το κάθετο δοκάρι.

MVP: Ο Ζίνι. Σκόραρε δύο γκολ και έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Ράγιο.

Στο ύψος τους: Φανταστικό παιχνίδι από τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι. Καλό ματς από τον Κουτέσα στην αριστερή πλευρά, έχοντας και την ασίστ στο τρίτο τέρμα της Ένωσης.

Αδύναμος κρίκος: Η άμυνα της Ράγιο πέρασε... εφιαλτικές στιγμές με τον Ζίνι καθώς δεν είχε τρόπο να τον αντιμετωπίσει.

Η γκάφα: Την έκανε ο Ράτσιου στο πέναλτι στον Κοϊτά στο πρώτο μέρος, όπου... έφαγε την ντρίμπλα και έπειτα ανέτρεψε τον μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ.

Το στραγάλι: Ο Νορβηγός Εσπεν Έσκας δεν έδειξε κάτι στο σπρώξιμο του Βάργκα από τον Λεζέν μέσα στην περιοχή στο πρώτο μέρος, ούτε κλήθηκε από το VAR, ενώ σωστά υπέδειξε το πέναλτι στην ανατροπή του Κοϊτά από τον Ράτσιου. Γενικότερα είχε μια καλή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια, τα έδωσε όλα και άγγιξε μια επική ανατροπή παρόμοια με εκείνη του 1977 με την ΚΠΡ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, παρότι έφτασε στο 3-0 ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, δεν μπόρεσε να βρει απάντηση στη συνέχεια στο τέρμα του Παλαθόν, παρά τις ευκαιρίες που είχε, βγάζοντας όπως ήταν αναμενόμενο και κούραση στο τελευταίο τέταρτο. Το ταξίδι της ΑΕΚ στην Ευρώπη τελειώνει στα προημιτελικά, όμως ήταν μια όμορφη και επιτυχημένη πορεία, με τον κόσμο της ομάδας να το αναγνωρίζει χειροκροτώντας την ΑΕΚ στο φινάλε.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος (85' Περέιρα), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα (71' Ελίασον), Κοϊτά, Ζίνι (77' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα

Ράγιο Βαγεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάγια, Τσαβαρία, Λουίζ Φελίπε (55' Ντίαθ), Λεζέν, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ (55' Βαλεντίν), Παλαθόν (80' Μεντί), Γκαρθία (27' Εσπίνο), Ακομάχ (46' Αλεμάο), Ντε Φρούτος