Τα χρήματα που έβαλε στα ταμεία της η ΑΕΚ με την πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά του Conference League. Ο Δικέφαλος άγγιξε το όνειρο της ανατροπής μετά την ήττα της στη Μαδρίτη με 3-0, αλλά το γκολ του Παλαθόν έστειλε τη Ράγιο Βγιεκάνο στα ημιτελικά.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε το «ταξίδι» της από τον 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και από τη στιγμή που έφτασε στους «8» εξασφάλισε 10.732.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, ο Δικέφαλος είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ, Κραϊόβα και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Η Ένωση πήρε 400.000 ευρώ πό το πριμ για τις θέσεις 1-8 και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16», ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ. Τέλος το bonus για την πρόκριση επί της Τσέλιε ήταν 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

