Ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε πόσο σημαντικό είναι να νικήσει η ΑΕΚ τη Ράγιο Βαγιεκάνο ακόμα κι αν δεν προκριθεί.

Η ΑΕΚ έχει πολύ δύσκολο έργο κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χρειάζεται ένα ποδοσφαιρικό... θαύμα για να ανατρέψει το 3-0 και να πάρει την πρόκριση.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως ανέλυσε και ο Ανδρέας Δημάτος στην ανάρτησή του, είναι σημαντικό η Ένωση να νικήσει τους Ισπανούς. Κι αυτό γιατί θα την βοηθήσει να είναι ισχυρή στα playoffs με στόχο την είσοδο στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ με νίκη θα προσπεράσει την Τσέλιε και πάντα στην περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα έχει έναν πιο βατό δρόμο για να πανηγυρίσει μία χρυσή πρόκριση. Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου:

Για την ΑΕΚ πάντως απόψε και στο ενδεχόμενο κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος ακόμα και η απλή -χωρίς πρόκριση- νίκη επί της Ράγιο Βαγιεκάνο μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική ενόψει των πλέι οφ του Champions League του ερχόμενου καλοκαιριού!

Με νίκη ή και με ισοπαλία απόψε ξεπερνάει σε συντελεστή την Τσέλιε και με τα τωρινά δεδομένα αυτό θα την έβαζε στο γκρουπ των πέντε ισχυρών της κλήρωσης των πλέι οφ!

Είναι πλέον δεδομένο ότι η πρωταθλήτρια με τον υψηλότερο συντελεστή από όλη την προκριματική φάση θα είναι απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League αφού και οι τέσσερις ομάδες της ημιτελικής φάσης της τρέχουσας διοργάνωσης (Μπάγερν, Παρί, Αρσεναλ, Ατλετικο) θα έχουν εισιτήριο από το πρωτάθλημα της χώρας τους

Με τα τωρινά δεδομένα αυτή η ομάδα θα ήταν ο Ερυθρός Αστέρας και οι πέντε ομάδες με τον υψηλότερο συντελεστή θα ήταν οι Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν και Τσέλιε! Με νίκη ή και ισοπαλία απόψε η ΑΕΚ μπαίνει στην προνομιούχο τετράδα αντί της σχεδόν βέβαιης πρωταθλήτριας Σλοβενίας

Από εκεί και πέρα βεβαίως η κατάσταση μπορεί να γίνει και πάλι δύσκολη για την ΑΕΚ στο ενδεχόμενο που κατακτήσουν το πρωτάθλημα σε Ουκρανία, Ουγγαρία και Σκωτία οι σημερινές δεύτερες… Σαχτάρ, Φερεντσβάρος και Ρέιντζερς, που το διεκδικούν και έχουν καλύτερο συντελεστή από την Ενωση

Βεβαίως αν δεν γίνει το… αρνητικό τρία στα τρία για την ΑΕΚ υπάρχει και η ελπίδα αποκλεισμού ομάδων στον πρώτο και κυρίως στον δεύτερο προκριματικό προκειμένου να έχει μίνιμουμ τον πέμπτο καλύτερο συντελεστή στο σύνολο των δέκα ομάδων που θα μετάσχουν στα πλέι οφ για τα πέντε εισιτήρια στη League Phase! Σε αυτή την περίπτωση είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει αντίπαλο στα μέτρα της για τη χρυσή πρόκριση!».