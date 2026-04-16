Πάρτι αναγνώρισης για την ΑΕΚ της πίστης για υπέρβαση!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την βραδιά αποθέωσης της Ένωσης του Νίκολιτς ανεξαρτήτως αποτελέσματος και για τη μεγαλειώδη νίκη της ΑΕΚ του Σάκοτα...

Η πιο μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ, ας ελπίσουμε έως την επόμενη, είναι η αποψινή απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο όπου αναζητείται ιστορική έως μυθική υπέρβαση, αντίστοιχη με εκείνη (πιο δύσκολη τότε απέναντι σε αγγλική ομάδα) του 1977 με αντίπαλο τότε την ΚΠΡ. Προφανώς και γίνεται κατανοητό πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά της πολύ δύσκολη, για κάποιους αδύνατη έως ακατόρθωτη, αποστολή απέναντι στην ομάδα του Πέρεθ μετά το βαρύ και απόλυτα άδικο 3-0 του πρώτου αγώνα στην Μαδρίτη! Η πίστη υπάρχει σε όλη την κιτρινόμαυρη φυλή, από το ποδοσφαιρικό τμήμα και γενικά την ίδια την ΑΕΚ συνολικά, έως το τελευταίο φίλο της ομάδας που πιστεύει στην υπέρβαση και στο ποδοσφαιρικό θαύμα. Είναι άλλωστε η εποχή τέτοια που το επιτρέπει και το επιβάλλει αν θέλετε, να πιστέψουμε στα θαύματα, κάτι που αναγνώρισε ο Σέρβος τεχνικός, μιας και δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστα 24ωρα από την Ανάσταση και τις ημέρες για το Πάσχα. Προφανώς και το μόνο που χρειάζεται να προσθέσω εγώ σε τούτο το σημείο είναι ένα μεγάλο και απόλυτα ειλικρινές: ΑΜΗΝ και μακάρι...

Δεδομένα η επιθυμία, η ψύχωση, η στόχευση είναι να δούμε και να ζήσουμε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη απέναντι και να γιορτάσουμε την κατάκτηση της πρόκρισης στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης της ΑΕΚ για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ωστόσο απόψε ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί στο χορτάρι θα συνιστά και μια νύχτα αναγνώρισης και αποθέωσης της έως σήμερα προσπάθειας του Μάρκο Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών του στην Ευρώπη. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όσα υπερβατικά χρειάστηκε να συμβούν στην πορεία για να φτάσουμε να ονειρευόμαστε προκρίσεις στα ημιτελικά, ακόμη και στο τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης, όποιος ξεχνάει γρήγορα προφανώς και είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει αποτυχίες και σφαλιάρες που πάνε πίσω πολύ την ομάδα και την εξέλιξή της. Ο Δικέφαλος επέστρεψε σε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Ευρώπη και αυτό είναι το πρώτο σούπερ μεγάλο όφελος το οποίο δεν γίνεται να μην αναγνωριστεί.

Συνιστά την ελληνική ομάδα φέτος με τη μεγαλύτερη προσφορά στη χώρα σε βαθμούς, με την καλύτερη πορεία στην πορεία και τη μοναδική που παίζει Απρίλιο μήνα στμε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι περισσότεροι υποστήριζαν ότι δεν θα μπει καν στη League phase του Conference League, ότι δεν θα καταφέρει το τρία στα τρία το καλοκαίρι του 2025, να μη τα ξεχνάμε παρακαλώ. Έπειτα είχαν δεδομένο ότι δεν θα κλείσει θέση στην 8αδα και η ΑΕΚ έγινε η πρώτη και μόνη ελληνική ομάδα που κατέκτησε τη 3η θέση στη σχετική βαθμολογία της League phase της διοργάνωσης και έκανε και το μίνιμουμ της υποχρέωσης της να βρεθεί στους "8" του Conference League. Αν μη τι άλλο έχει καταφέρει πράγματα τα οποία λειτουργούν σούπερ και για την ίδια και το ευρωπαϊκό μέλλον της με σούπερ άλμα στο ranking της UEFA όπου έχει... καταπιεί τις θέσεις και από το 161 έχει φτάσει στο 91 και μπορεί ανάλογα και το αποψινό ματς και την εξέλιξή του να βρεθεί ακόμη πιο ψηλά!

Η υπέρβαση που αναζητείται και εκείνη που έγινε!

Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα πέτυχε να είναι πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα να οδηγεί την κούρσα από την πρώτη θέση περισσότερο από οποιαδήποτε ομάδα του ανταγωνισμού. Κοινώς άφησε πίσω της στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ περισσότερες φορές. Τρέχει ένα σερί αήττητο στον μαραθώνιο της Superleague έξι μηνών σχεδόν πλέον, από τις 26 Οκτωβρίου του 2025 όταν και ηττήθηκε τελευταία φορά, ενώ κατάφερε να είναι στο συν 5 από τους διώκτες της με το... καλημέρα στα play offs μετά το σούπερ διπλό στο Φάληρο επί της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό και αξίζει και απαιτείται να υπάρξει ένα πάρτι αναγνώρισης και αποθέωσης απόψε στην Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ανεξαρτήτως από τη τελική έκβαση του ζευγαριού και της πρόκρισης, ή και του αποτελέσματος. Μια βραδιά γιορτής και υπόκλισης για τον Δικέφαλο, για τους ποδοσφαιριστές, για τον ίδιο τον κόσμο που είναι παντού και πού ξέρεις, μπορεί να έρθει και η υπέρβαση με αποτέλεσμα να μετατραπεί η νύχτα σε ατελείωτο πάρτι!

Η πρώτη υπέρβαση πάντως έγινε χθες το βράδυ και συνιστά ένα σούπερ γεγονός μιας και ήρθε απέναντι σε ισπανική ομάδα για την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα και του Μάκη Αγγελόπουλου, μια βραδιά που την άξιζαν και οι δυο να τη ζήσουν όπως ακριβώς έγινε, με το κλειστό των Άνω Λιοσίων να έχει 9.000 κόσμο και το πάρτι να είναι από την αρχή έως το φινάλε της αναμέτρησης. Πρόκειται για μεγαλειώδη νίκη και πρόκριση, σίγουρα υπερβατική μιας και έπρεπε να πετύχει δυο νίκες στη σειρά απέναντι σε μια ομάδα με μπάτζετ στα 9 εκατ ευρώ εκτός των άλλων. Θαρρώ ότι γνωρίζουν όλοι πως της Ένωσης το αντίστοιχο νούμερο είναι κάτω από τα 3 εκατ ευρώ και αναδεικνύει το μέγεθος της υπέρβασης και της επιτυχία της ομάδας του Μάκη Αγγελόπουλου και Ντράγκαν Σάκοτα. Έπειτα δεν είναι δα και λίγο να πετάς εκτός final four την επί της ουσίας διοργανώτρια ομάδα και να την υποχρεώνεις τον Ρούμπιο και την παρέα του να παρακολουθήσουν το τα ματσάκια από την εξέδρα, ή τον καναπέ τους...

Μπράβο σε όλους για την επιτυχία και για το πάρτι της χρονιάς που έζησαν σε ένα άθλημα στο οποίο η ΑΕΚ συνεχίζει να αναδεικνύεται, να πετυχαίνει υπερβάσεις, να βρίσκεται σερί στα final 4 και μάλιστα στη δεύτερη επί της ουσίας πλέον ευρωπαϊκή διοργάνωση πίσω από την Ευρωλίγκα! Προφανώς και η συνέχεια και η συνέπεια ήταν συγκλονιστική για την Ένωση στη διάρκεια όλης της σεζόν από την ομάδα του Σάκοτα η οποία να θυμίσω ότι πήρε όλες τις απαιτούμενες πρωτιές με αποτέλεσμα φυσικά να έχει και το πλεονέκτημα έδρας της απέναντι στην Μπανταλόνα (βέβαια δεν είχε εύκολη αποστολή και μάλιστα στο final 4 θα αντιμετωπίσει την επίσης πολύ καλή Μάλαγα). Οι συνάδελφοι Παπαδογιάννης και Καρφής σας τα ανέλυσαν εξαιρετικά στα κείμενά τους για τους πρωταγωνιστές και προσωπικά θα ήθελα να γράψω ένα ακόμη ευχαριστώ στον Μάκη Αγγελόπουλο για όλα αυτά τα χρόνια και για τους τίτλους φυσικά που μας έφερε...

***Να ενημερώσω και να θυμίσω σε τούτο το σημείο ότι αν η ΑΕΚ προκριθεί απόψε, πετύχει αυτή την επική ανατροπή, θα παίξει στις 7 Μαΐου στην Γερμανία με αντίπαλο την Μάιντς, ή στην Γαλλία με την Στρασμπούργκ, την ίδια μέρα δηλαδή που θα παίζει στον πρώτο ημιτελικό στο μπάσκετ με την Μάλαγα για το Champions league... Γιατί δεν γίνεται να το χαρούμε ολότελα τελικά και να δούμε και τα δυο παιχνίδια ντε. Αλλά ας περάσουμε απόψε και... σιχτιρίζουμε αργότερα!