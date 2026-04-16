ΑΕΚ - Ράγιο: Έλληνες φίλαθλοι στο πλευρό της ισπανικής ομάδας
Η Ράγιο Βαγιεκάνο θα έχει 1.500 οπαδούς στο πλευρό της στο ματς με την ΑΕΚ.
Οι οπαδοί της έχουν κάνει κατάληψη στο κέντρο της Αθήνας κι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα. Επισκέφθηκαν τον Παρθενώνα, το Ηρώδειο, το Παναθηναϊκό Στάδιο κι άλλα σημεία της πρωτεύουσας, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους. Για τον ισπανικό σύλλογο είναι ένα ιστορικό ματς, όπως άλλωστε και για την Ένωση. Οι φίλοι της Ράγιο δείχνουν με κάθε τρόπο το πάθος τους για την ομάδα και ανάμεσά στους 1.500 που θα είναι στην εξέδρα θα βρίσκονται κι Έλληνες.
Στην Ελλάδα υπάρχει σύνδεσμος της Ράγιο που αριθμεί 800 μέλη. Στην «As», μάλιστα, μίλησε ο Βασίλης εκπρόσωπος του συνδέσμου: «Η Ράγιο αντιπροσωπεύει το παλιό ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε αυτή τη λέσχη τον Ιανουάριο του 2021», ενώ μέλη του συνδέσμου φωτογραφήθηκαν για το ισπανικό μέσο.
⚡La Franja es Sagrada
📹 @diarioas pic.twitter.com/kPktzSBA3M— Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026
⚡Hay una peña del Rayo en Grecia y tiene 800 miembros
🗣️ "El Rayo representa el viejo fútbol. Hicimos esta peña en enero de 2021", cuenta Vasilis, el portavoz de la peña
📸 @diarioas pic.twitter.com/dxV9N8keg6— Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.