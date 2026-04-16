Η Ράγιο Βαγιεκάνο στο ματς με την ΑΕΚ θα έχει στην εξέδρα της κι Έλληνες φιλάθλους.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο θα έχει 1.500 οπαδούς στο πλευρό της στο ματς με την ΑΕΚ.

Οι οπαδοί της έχουν κάνει κατάληψη στο κέντρο της Αθήνας κι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα. Επισκέφθηκαν τον Παρθενώνα, το Ηρώδειο, το Παναθηναϊκό Στάδιο κι άλλα σημεία της πρωτεύουσας, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους. Για τον ισπανικό σύλλογο είναι ένα ιστορικό ματς, όπως άλλωστε και για την Ένωση. Οι φίλοι της Ράγιο δείχνουν με κάθε τρόπο το πάθος τους για την ομάδα και ανάμεσά στους 1.500 που θα είναι στην εξέδρα θα βρίσκονται κι Έλληνες.

Στην Ελλάδα υπάρχει σύνδεσμος της Ράγιο που αριθμεί 800 μέλη. Στην «As», μάλιστα, μίλησε ο Βασίλης εκπρόσωπος του συνδέσμου: «Η Ράγιο αντιπροσωπεύει το παλιό ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε αυτή τη λέσχη τον Ιανουάριο του 2021», ενώ μέλη του συνδέσμου φωτογραφήθηκαν για το ισπανικό μέσο.