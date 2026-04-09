Η μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι την επόμενη για την ΑΕΚ απόψε (19:45) στο Βαγέκας κόντρα στη Ράγιο για τους «8» του Conference League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Οι ευρωπαϊκές βραδιές για την ΑΕΚ ξεκίνησαν κατακαλόκαιρο και συνεχίζονται τον Απρίλιο. Η πιο μεγάλη φετινή ευρωπαϊκή πρόκληση για την ΑΕΚ μέχρι την επόμενη είναι η αποψινή, με την Ένωση να κοντράρεται με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League (19:45, ANT1/CosmoteSport 2).

Η εξαιρετική φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ λοιπόν περνάει από το Βαγέκας. Η Ράγιο, που σημαίνει αστραπή ή κεραυνός στα ισπανικά, δεν πρέπει να φοβίζει τους κιτρινόμαυρους, ωστόσο από την άλλη πρόκειται για μια καλοδουλεμένη της La Liga, η οποία μπορεί να βρίσκεται κάτω από τα μέσα της βαθμολογίας στο ισπανικό πρωτάθλημα, όμως δεν παύει να είναι ένα πολύ επικίνδυνο σύνολο.

«Θέλουμε να γράψουμε ιστορία, αλλά το έργο μας στο Βαγέκας δεν θα είναι εύκολο», είπε ο Ορμπελίν Πινέδα. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει φέτος να επιστρέψει δυναμικά στην Ευρώπη, όμως το παιχνίδι στη Μαδρίτη είναι πολύ απαιτητικό και χρειάζεται αποφασιστικότητα, απόλυτη συγκέντρωση και πειθαρχία στο τακτικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει αναλύσει στους παίκτες του σε βάθος τα προτερήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα της Ράγιο.

«Οι παίκτες μου είναι μαχητές και θα το δείξουμε», δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος. Η ΑΕΚ θα πρέπει να αποφύγει τα λάθη γιατί σε αυτό το επίπεδο δεν μένουν ατιμώρητα και να μην παρασυρθεί από τον ρυθμό της Ράγιο μέσα στο ματς. Τα όνειρα, ωστόσο, δεν είναι κακό να γίνονται και κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσουν. Αρκεί η ΑΕΚ της Ευρώπης να ανταποκριθεί στη νέα μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της και να φέρει τη διεκδίκηση της πρόκρισης στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την επόμενη εβδομάδα έχοντας καλές πιθανότητες.

Όλα δείχνουν ότι το πλάνο του Νίκολιτς δεν θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό καθώς δύο θέσεις φαίνεται πως παίζονται στην αριστερή πλευρά. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, Πήλιος ή Πένραϊς στο αριστερό άκρο της άμυνας και οι Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα οι υπόλοιποι της αμυντικής γραμμής. Ο Μαρίν με τον Πινέδα θα συνθέσουν το δίδυμο της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά στη μία πλευρά και ανοικτή τη θέση στην άλλη, με υποψήφιους Γκατσίνοβιτς και Περέιρα. Όσο για την επίθεση, το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα αναμένεται να διατηρηθεί.

Η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 800 οπαδών της απόψε στο Βαγέκας, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν σε πολύ κεντρικό σημείο της Μαδρίτης, στην Πουέρτα ντελ Σολ στις 15:00 και από εκεί συνοδεία της αστυνομίας θα μετακινηθούν με ειδικό συρμό του μετρό στο γήπεδο της Ράγιο. Ήδη η ΑΕΚ από χθες έχει δώσει όλες τις λεπτομέρειες, όπως έχει κάνει και για την παραλαβή των εισιτηρίων.